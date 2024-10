Mazón sostiene que Sánchez "tendría que estar dando explicaciones que no ha dado" sobre el 'caso Koldo'

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que el presidente del Gobiero, Pedro Sánchez, "es quien tendría que estar dando explicaciones que no ha dado" respecto al 'caso Koldo' y ha manifestado su "respeto al procedimiento" judicial.

En estos términos se ha pronunciado este domingo Mazón, en declaraciones a los medios durante su visita a las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello (Alicante), al ser preguntado por la reunión del Comité de Dirección del PP, convocada de urgencia por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para que valore la respuesta a los hechos conocidos estos días sobre el 'caso Koldo'.

"Ya sabéis que a mí cuando hay procesos en marcha no me gusta opinar, porque me gusta respetar los procesos judiciales mientras no son firmes", ha asegurado el líder de los 'populares' valencianos.

No obstante, ha remarcado que "no" es él "quien tiene que dar explicaciones sobre lo que estamos viendo, sobre lo que se está revelando". "La gravedad de lo que está ocurriendo le corresponde al presidente del Gobierno, que es quien tendría que estar dando explicaciones que no ha dado", ha considerado, al tiempo que ha agregado: "Y a partir de ahí respeto al procedimiento".