Mazón ve "sorprendente" que el Gobierno "lo hizo todo bien" en la dana y que "solo se dedique a culpar a los demás"

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que "es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora, de repente, el Gobierno lo hizo todo bien, que no asuma ningún fallo, ni haga autocrítica, y solo se haya dedicado a echar la culpa a los demás".

Mazón ha respondido así ante los medios de comunicación de Castelló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha apuntado a algunos responsables, en referencia a la Generalitat Valenciana, que, a su juicio, "no estuvieron a la altura" en la gestión de la dana y que por tanto, "tendrán que asumir la culpa".

"Es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora, de repente, el Gobierno lo hizo todo bien, que no admita ningún error, ni ningún posible fallo y que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los dos minutos reconozca que hay que repensar todo el sistema de respuesta", ha apuntado el jefe del Consell, para quien "es una contradicción, por no decir otra cosa, y es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y solo se hayan dedicado a echar la culpa a los demás".

Así mismo, Mazón ha indicado que también es "sorprendente" que se hayan anunciado ayudas "cuando todos sabemos que parte de estas son préstamos a devolver con intereses". "Esto es más que el 'si quieren algo que lo pidan", es el 'si quieren algo, que lo paguen y lo devuelvan con intereses'".