Medio Ambiente estima en 50 millones de euros la inversión necesaria para la recuperación de l'Albufera y el Turia

Compromís dice estar preocupado por el "optimismo" del conseller y Martínez Mus replica: "La situación es mejor de lo que cabía esperar"

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha estimado en 50 millones de euros la inversión necesaria para la recuperación de los parques naturales de l'Albufera y el río Turia tras la dana del pasado 29 de octubre, dado que estos espacios son el "objetivo principal" de las tareas de reconstrucción en este ámbito.

De esta manera lo ha expuesto el conseller Vicente Martínez Mus durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts para informar sobre las acciones de su departamento relacionadas con la dana.

Mus ha puesto en valor "el trabajo desde el primer momento y sin apenas descanso de todos los medios personales" de la Conselleria y las entidades del sector público instrumental, con el fin de identificar y evaluar "lo más pronto posible" los daños producidos, el diseño de planes de actuación y su puesta en práctica, así como la toma de decisiones y la tramitación de contratos de emergencia o la supervisión de los trabajos de las empresas adjudicatarias.

Sobre las actuaciones de la Conselleria, en cuanto a l'Albufera, ha detallado que está en marcha un plan de choque coordinado en tres fases, con una inversión de 25 millones de euros. En este momento se desarrolla la segunda fase, con la retirada de más de 1.100 metros cúbicos (m3) de residuos, ha concretado.

El conseller ha expuesto que las inundaciones provocadas por la dana aportaron gran cantidad de barros al lago, con una fuerte carga de materia en suspensión, lo que hizo descender el nivel de salinidad de las aguas. Además, en las semanas siguientes se detectó una entrada de agua con contaminación orgánica en la zona del barranco del Poyo, como consecuencia de los daños que la inundación provocó en la red de conducción y depuración de las aguas residuales.

El objetivo principal de la Conselleria, ha subrayado, era impedir esos vertidos, un hito que se consiguió la pasada semana con la instalación de un colector provisional. De cara al futuro, Martínez Mus ha hecho hincapié en el proyecto de instalación de un 'Gemelo digital', con una inversión de 2,5 millones de euros.

Respecto al Parque Natural del Turia, el plan de recuperación también se organiza en tres fases y alcanza una inversión de 21,5 millones euros. Una vez finalizada la fase de evaluación de daños, los esfuerzos se centran ahora en la retirada de residuos mientras se planifica la reconstrucción.

ANIMALES Y RESIDUOS

Paralelamente, Martínez Mus ha indicado que se han atendido más de 1.000 animales con el programa activado en colaboración con diferentes entidades. En este ámbito, ha destacado la colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios y el CEU para el establecimiento de puntos de atención primaria para animales de compañía en los municipios afectados que no disponían de clínica veterinaria en funcionamiento.

En cuanto a gestión de residuos, se han activado tres puntos: puntos de acopio local, donde se depositaron los residuos en un primer momento cerca de los cascos urbanos y se han vaciado ya los de Sedaví, Aldaia y Alfafar; puntos de transferencia en Alfafar, Quart de Poblet-Hornillos, Catarroja, Manises, Picassent y Alberic, y ya se ha vaciado el primero; y vertederos autorizados para el destino final de residuos.

En total, desde el inicio de la dana y hasta el 9 de diciembre se han retirado 350.000 toneladas, lo que ha conllevado un coste aproximado de unos 450 millones. Mientras, para la retirada de residuos peligrosos se ha contratado de emergencia por valor de 800.000 euros.

VEHÍCULOS Y CALIDAD DEL AIRE

Por su lado, sobre los 120.000 vehículos afectados, el plan de retirada comprende el control de las matrículas para la trazabilidad en una segunda fase junto a los ayuntamientos. En cuanto al control de la calidad del aire, se han instalado estaciones móviles en los municipios de Massanassa, Catarroja, Paiporta y Sedaví. Y respecto a la prevención de incendios forestales, los daños estimados en infraestructuras ascienden a 93 millones de euros.

En cuanto a la actividad dependiente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), han quedado afectadas 123 depuradoras y 150 kilómetros de colectores. Pese a ello, el 88 por ciento de las EDAR ya se encuentran operativas, el 11% parcialmente y el 1% todavía no. Además, se han resuelto el 99% de los vertidos de aguas residuales. En este ámbito, se han adjudicado un total de 24 contratos de emergencia por un importe de 55 millones de euros.

Por último, Martínez Mus ha indicado que su departamento trabaja en una norma para determinar la exención del canon de saneamiento en las zonas afectadas para entre el 29 de octubre y el 31 de marzo y de la suspensión del cobro del mismo hasta el 28 de febrero. Esta medida, ha resaltado, supondrá "un impacto económico que estimamos en 25 millones de euros" en las familias de las zonas afectadas.

VOX PREGUNTA SI SE HA "ECHADO EN FALTA AL ESTADO"

Entre los grupos de la oposición, Ana Mª Bellver (Vox) ha preguntado al conseller si la recuperación de l'Albufera es posible que sea "más rápida de lo que en un principio se pensó" y ha valorado el trabajo y la "buena gestión y coordinación" entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de València, al haber conseguido "el vertido cero", y ha mostrado su deseo de que "haya pronto una recuperación rápida" del lago.

En este punto, ha cuestionado a Mus si en estas labores ha "echado en falta al Estado" y ha pedido saber si la ahora exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera "le comunicó en algún momento por qué se negó a acudir a Valencia". Para Vox, l'Albufera "debe ser prioritaria, junto con las ayudas a los pueblos afectados".

COMPROMÍS, PREOCUPADO POR EL "OPTIMISMO"

Desde Compromís, Juan Bordera ha mostrado preocupación por el "optimismo" del conseller sobre la situación del lago valenciano y su recuperación, así como por el hecho de que el PP "comparta votación y se aprueben las cosas unos a otros" con Vox. "Uno dice que la gota fría es la de toda la vida y el otro dice que es excepcional y que es la revolución hidrológica, pónganse de acuerdo porque es un peligro, tanto una postura como la otra, porque no vamos a volver a la normalidad antes del cambio climático", ha recalcado.

"GRACIAS A DIOS, O A QUIEN USTED QUIERA"

En su réplica, el conseller Martínez Mus ha afeado a Bordera que "prefiera que estuviera peor" el lago de l'Albufera y ha subrayado que la situación "es la que es": "Gracias a Dios, o gracias a quien usted quiera, la situación de l'Albufera es mejor de lo que cabía esperar, porque lo que llegó fue básicamente agua y residuo orgánico".

"La gran avenida de agua lo que ha significado es un cambio prácticamente de todo el caudal. Entre el agua que entró y la que hemos tenido que desaguar, entre otras cosas, para participar en las tareas de búsqueda de desaparecidos, se ha renovado prácticamente todo el agua", ha detallado.

De hecho, Martínez Mus ha asegurado al diputado de Compromís que tiene a su disposición los análisis de las aguas del lago porque "son públicos" y ha valorado que "no son especialmente malos". "Obviamente, hay mucho trabajo por hacer para recuperarlo, pero podría haber sido mucho peor", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado no entender que a Bordera "le preocupe" que sea "optimista" con respecto a la recuperación de l'Albufera ni tampoco que el PP se pueda entender "a veces con Vox" porque es "lo más normal del mundo" entre partidos, además de "razonable". "Puedo estar de acuerdo hasta con usted en muchas cosas", ha manifestado. "Pero cuando no coincidimos, cada uno tenemos nuestras propuestas, por eso somos partidos distintos, pero no le veo ninguna pega a esa relación", ha zanjado.