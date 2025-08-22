Medio Ambiente realiza 4.600 análisis durante la temporada para garantizar la calidad del agua de baño de la Comunitat

VALÈNCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha realizado 4.600 análisis microbiológicos para garantizar la seguridad y la calidad de las aguas de baño de la Comunitat Valenciana, gracias a un "riguroso" sistema de control que se lleva a cabo a lo largo de la temporada.

Actualmente no hay ninguna playa que restrinja el baño en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene la recomendación de prohibición en zonas de costa de Meliana y Alboraia, que no están censadas como zonas de baño "oficiales" y donde desembocan acequias que presentan niveles de contaminación "que no resultan aptos" y, por tanto, pueden afectar a la calidad de las aguas próximas.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha destacado que el objetivo es que se pueda "disfrutar de un verano seguro y se trabaja incansablemente para mantener la excelencia en las playas", al tiempo que ha añadido que todo ello "es fundamental para mantener la confianza de los visitantes".

Respecto a los análisis, Mus ha explicado que los técnicos de la Conselleria realizan un monitoreo exhaustivo de 250 playas y 15 zonas de baño continentales (ríos, parajes o piscinas fluviales). "Este protocolo de control, ágil y eficiente, permite detectar cualquier anomalía y actuar de inmediato", ha indicado. Asimismo ha valorado que se trata de "un trabajo constante y meticuloso para asegurar que las aguas cumplen con los estándares de calidad más exigentes".

De este modo, lo resultados se reciben en tan solo 24 horas, lo que permite reaccionar "de inmediato". En caso de detectarse un problema de calidad del agua, se activa un mecanismo de emergencia para realizar un nuevo análisis y tomar las medidas necesarias.