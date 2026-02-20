Las medusas son una fuente de colágeno con "amplias aplicaciones" en biotecnología azul

Archivo - El Instituto Universitario de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina (Imedmar-UCV) y el Institut de Ciències del Mar del CSIC (ICM-CSIC) concluyen el proyecto 'Colágeno de medusas: un recurso innovador del Mediterráneo en biotecnología - UCV - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina (Imedmar-UCV) y el Institut de Ciències del Mar del CSIC (ICM-CSIC) han concluido el proyecto 'Colágeno de medusas: un recurso innovador del Mediterráneo en biotecnología azul', Que demuestra cómo la pesca accidental de medusas puede convertirse en un recurso estratégico y sostenible.

Tradicionalmente, la captura accidental de medusas ha supuesto un desafío para la pesca artesanal, al incrementar costes y generar biomasa infrautilizada. Sin embargo, los resultados del proyecto evidencian que esta problemática puede transformarse en oportunidad: las medusas constituyen una fuente emergente de colágeno con "amplias aplicaciones" en biotecnología azul.

El proyecto ha constatado, además, una alta implicación del sector pesquero y una actitud positiva hacia la valorización de estos organismos, si bien se señala la necesidad de respaldo institucional, económico, técnico y formativo para consolidar esta transición, detalla la UCV.

Las especies más registradas fueron la medusa de barril (Rhizostoma pulmo) y la medusa luminiscente (Pelagia noctiluca). De forma destacada, el colágeno extraído de ejemplares de Rhizostoma pulmo procedentes de capturas accidentales mantiene su integridad molecular y la estructura de triple hélice característica del colágeno tipo I, lo que confirma su alto potencial para aplicaciones biomédicas y biotecnológicas.

Las extracciones de colágeno y el desarrollo de biomateriales --incluidas soluciones de colágeno y 'scaffolds'; es decir, estructuras tridimensionales porosas fabricadas con biomateriales-- se han llevado a cabo en los laboratorios de la UCV. En el equipo de investigación del Imedmar han participado, entre otros, Ainara Ballesteros como investigadora postdoctoral, Raquel Torres como investigadora predoctoral y José Tena como investigador principal del proyecto, para quien supone "un avance significativo en la valorización de recursos marinos y en el desarrollo de materiales con potencial aplicación biomédica".

Por su parte, en el equipo del ICM-CSIC han trabajado en el estudio María Pascual, contratada postdoctoral en el proyecto; Macarena Marambio, investigadora predoctoral; Josep Maria Gili, investigador senior, y Josep Lloret como investigador principal, todos ellos del departamento de Biología Marina y Oceanografía.

El proyecto ha validado la pesca accidental de medusas como materia prima para la obtención de colágeno marino y ha optimizado protocolos de recolección y extracción en colaboración con pescadores artesanales. También ha permitido analizar la percepción del sector pesquero sobre las proliferaciones de medusas y su impacto en la actividad, implementar un modelo participativo entre ciencia y sector pesquero y reforzar el conocimiento científico sobre la presencia y estacionalidad de medusas en el Mediterráneo. En paralelo, ha impulsado un enfoque de bioeconomía circular y residuo cero, orientado a reducir impactos ambientales y socioeconómicos.

El impacto local del proyecto se ha materializado en la generación de capacitación técnica mediante la organización de talleres, la elaboración de guías ilustradas y el trabajo a bordo con el sector pesquero, fortaleciendo la colaboración entre ciencia y territorio.

Los resultados científicos se han publicado en la revista Marine Drugs y se presentarán en la octava edición del congreso Jellyfish Bloom Symposium, que se celebrará en Irlanda y donde se compartirán los avances del proyecto con la comunidad científica internacional especializada en medusas.

TRABAJO CON PESCADORES LOCALES

En el ámbito territorial, el proyecto ha trabajado con las cofradías de Moraira, Xàbia, El Port de la Selva, Cadaqués y Roses, integrando a los pescadores en la recolección y gestión del recurso. El sector también ha contribuido a la monitorización de medusas a través de la plataforma de ciencia ciudadana marina Observadores del Mar y del proyecto Alerta Medusas, "dejando un legado científico y social que abre nuevas vías para la innovación sostenible en el Mediterráneo".

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, y ha contado con financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura de la Unión Europea.