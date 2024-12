Los mercados municipales de València mantienen ventas en Navidad, pero acusan el "desánimo" por la dana

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los mercados municipales de València están manteniendo el nivel de ventas habitual de las fechas navideñas, aunque los comerciantes han detectado cierto "desánimo" y "menos alegría" en la clientela como consecuencia de la catástrofe de la dana que devastó gran parte de la provincia el 29 de octubre.

La presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de Ruzafa de València y coordinadora de Confemercats, Alicia García, --que este viernes ha participado en la presentación de un calendario para conseguir que el próximo año 2025 esté lleno de "hábitos de consumo saludable y de proximidad"-- ha subrayado que las ventas esta Navidad "no han sido como otros años" a causa de los efectos de la dana que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre. Aun así, ha comentado que "la Navidad es alegría, es ilusión" y la venta ha estado bastante bien", ha sostenido.

Ha detallado que los alimentos que más se han comprado son "sobre todo, los productos frescos, que es lo que más hay en un mercado, y de cualquier tipo: pescados, carnes, verduras, también se han llevado garbanzos, olivas y aceite".

Ante la posibilidad de optar por productos más económicos en esta temporada, García ha sostenido que "cada uno ha adaptado el menú a su bolsillo". "Hay gente que sigue teniendo la misma estabilidad económica que tenía hace un año y, por lo tanto, sigue comiendo lo mismo. De todas formas, siempre es mejor prevenir y comprar antes de última hora, cuando las cantidades que se ofertan son las mismas pero la demanda es mayor", ha recomendado.

Asimismo, ha incidido en que, tras la dana, en este punto de venta municipal organizaron una recolecta de alimentos con la iniciativa 'Compra dos y dona uno', mediante la que consiguieron cerca de 900 kilos de producto fresco para las personas afectadas por las inundaciones. "Los clientes colaboraron muchísimo" ha señalado, a la vez que remarcaba su "solidaridad".

"ECONÓMICAMENTE IGUAL"

Entre los comerciantes afectados por la dana está uno de los gerentes de Carnes y Embutidos Hermanos Belenguer, Juan Antonio, quien ha remarcado que en su establecimiento, ubicado en el Mercado de Ruzafa, ha percibido "quizás un cinco por ciento menos de ventas", si se compara con otros años. "Pero no las he notado tan mal. La Navidad ha sido igual, no se puede juntar todo el mundo por motivos de la dana, pero económicamente igual", ha agregado.

Juan Antonio ha subrayado el "efecto acopio" que se vivió en la capital del Túria días después de las inundaciones. "Yo vine el día siguiente de las inundaciones, un miércoles; no me digas cómo, pero llegué. La gente de la ciudad estaba comprando tres kilos y más, como en la pandemia, querían cargar. No hemos aprendido nada de la pandemia", ha lamentado en sus confesiones sobre el día 29 de octubre.

Asimismo, el carnicero ha precisado que las hamburguesas, el embutido y los productos "para congelar y comer", han sido los alimentos más vendidos en su puesto. En el fenómeno del crecimiento de la demanda de productos preparados coincide la vendedora de Pescados y Mariscos Inma, Inma Barranco, cuyo puesto lleva cuatro generaciones en el Mercado de Ruzafa.

"Desde hace unos años noto que en Navidad las ventas van a menos, porque se cocina menos, no por la crisis exactamente", ha sostenido. "El pulpo cocido está de moda porque solo hay que calentarlo", ha ejemplificado.

Barranco ha apuntado que "como siempre, unos meses atrás, los clientes se van llevando género" y que "las compras se mantienen". "Salmón, merluza y marisco es lo que más se ha vendido, como todos los años", ha remarcado.

COMPRAS "SIN ALEGRÍA"

No obstante, un desánimo que acompañaba a las compras ha sido detectado por los comerciantes. Según el empleado de una de las floristerías Paco, "la gente compraba, pero sin alegría". "Notabas a las personas con pena, pero intentando rehacer su vida. Hay que entender que hay que seguir viviendo", ha remarcado a Europa Press.

Así, ha aseverado que en su negocio las ventas "han ido igual". "Diría que bien, normal. Lo que más se ha demandado han sido productos típicos de Navidad, como muérdago, acebo, centros navideños y flores de Pascua", ha señalado.

AYUDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, presente también en el acto, ha insistido en que, a través de Confecomerç, que es la asociación que recoge a la mayoría de los mercados municipales de València, están trabajando en ayudas continuas para la reconstrucción de aquellos mercados ubicados en zonas damnificadas, como las pedanías de la ciudad o en otros pueblos del área metropolitana.

"Desde el consistorio, junto con Confecomerç, hemos donado mostradores, vitrinas, neveras y todos los congeladores que teníamos en el Mercado de Castilla, provenientes de los puestos que van cerrando, para que los comerciantes afectados puedan reanudar rápidamente su actividad", ha aseverado.

También ha indicado que el Ayuntamiento "está suministrando, desde Mercavalencia y desde el mismo día 30, producto fresco diario, por la mañana y por la tarde". "Como muchos de ellos han perdido la movilidad de sus furgonetas para poder ir a comprar a Mercavalencia o a otros sitios, les llevamos directamente el producto, gratuitamente, a sus puntos de venta. Esto será así el tiempo que sea necesario, hasta que ellos vuelvan a su normalidad", ha concluido el edil.