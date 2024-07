La mercantil For Men recurre el auto judicial que no autorizaba la compra de Marie Claire

CASTELLÓ, 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La mercantil For Men SA ha recurrido este martes el auto emitido por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en el que no autoriza la venta de Marie Claire a dicha empresa ante la oposición del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y la exclusión en esta oferta de la compra de instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica, según han informado fuentes sindicales.

Las mismas fuentes han apuntado que en dicho recurso For Men SA habría reformulado su oferta, con el fin de recoger las condiciones que imponía el Fogasa para aceptar la operación.

El sindicato UGT también solicitó anular la no autorización de la venta de la unidad productiva de Marie Claire SAU a la mercantil For Men SA, al considerar que no se han "agotado todas las medidas" para evitar la destrucción del tejido empresarial y establecer "una continuidad" de la compañía y los puestos de trabajo. Además, emplazaba a las distintas partes implicadas a "subsanar aquellas imprecisiones" para poder realizar esta operación.

Marie Claire anunció el pasado año su intención de cerrar su planta y solicitar la declaración de concurso de acreedores de manera voluntaria para proceder a la extinción de la compañía.

Los trabajadores de Marie Claire que en la actualidad se encuentran en ERTE -77 según fuentes de UGT- decidieron en asamblea ampliar dicho expediente hasta el 31 de julio, el cual finalizaba el pasado 24 de junio.

Marie Claire fue adquirida en abril de 2021 por la empresa Think Textil en una operación avalada por el Instituto Valenciano de Finanzas a través de un plan de financiación a cuenta de la lucha contra la despoblación.

Por otro lado, la compañía formalizó con la Generalitat una operación de financiación por valor de 12 millones de euros aprobada en el marco del Fondo Valenciano de Resiliencia para empresas estratégicas afectadas por la crisis.