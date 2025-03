Merino afirma que "no hay ninguna cesión" a Vox en los presupuestos "ni recortes en derechos ni libertades"

Admite un ajuste en la AVL, pero niega recortes a sindicatos, igualdad, cooperación ni en la Agenda Verde

Señala que hay "muchas cosas" en las que coinciden y en otras están "más distantes" y que se negociarán en la tramitación parlamentaria

VALÈNCIA, 20 8EUROPA

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha asegurado este jueves que en el presupuesto para la Generalitat de 2025 "no hay cesiones" a Vox y "no tienen ningún recorte, de ningún tipo, ni en servicios sociales, muy al contrario, ni en derechos ni en libertades". "Niego la mayor, aquí ni hay cesiones ni hay recortes de ningún tipo", ha recalcado.

Merino, en la rueda de prensa para presentar los presupuestos, se ha referido a las declaraciones de Vox, en las que ha celebrado que se hayan acordado recortes en partidas que reclamaba. En ese sentido, ha señalado que desconocía que fueran a hacer esa declaración a los medios y ha admitido ajustes en la AVL, pero ha negado recortes a sindicatos, políticas de igualdad, de cooperación ni en la Agenda Verde.

Al respecto, ha recalcado que el presupuesto "no ha hecho más que empezar": "Hay muchas cosas en las que coincidimos y en otras estamos más distantes, en el trámite parlamentario se presentarán enmiendas, se negociará y se llegará a acuerdos que no puedo yo anticipar cuáles son".

Merino ha aclarado que se han incluido algunos puntos que demandaba su socio "preferente" porque en ellos "coincidimos PP y Vox", como la optimización del sector público o mayores deducciones a la natalidad, y en aquellos aspectos que no se han recogido ha recalcado que "hay un marco de negociación abierto".

En concreto, ha confirmado una reducción del 25% a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que ha enmarcado en los ajustes a otros entes del sector público "tras analizar cuál es la ejecución real de los diferentes capítulos de su presupuesto, principalmente en capítulo 1 y 2". "Y a partir de ahí se ha ajustado igual que hicimos también el primer año con las inversiones, a lo realmente ejecutado", ha justificado.

Por contra, ha afirmado que el presupuesto presentado hoy en las Cortes Valencianas "no tiene ningún tipo de recorte en derechos de igualdad ni en políticas verdes", y ha asegurado que tampoco se han modificado las partidas destinadas a patronales y sindicatos ni a cooperación, aunque sí que se ha cambiado el sistema de reparto de las subvenciones que dejarán de ser nominativas para adjudicarse por concurrencia competitiva, como se aplicará en otras consellerias".

"Este presupuesto no recoge recortes", ha recalcado y en ese sentido ha explicado que "hay partidas que se han reducido, pero porque son cosas que ya se venían haciendo y es política de este Gobierno desde el primer día".

"Hay eliminación del gasto superfluo y eso hace que algunas partidas bajen", ha destacado Merino, que ha apuntado: "Obviamente no vamos a continuar creciendo con la política que tenía el Botànic y, evidentemente, vamos ajustando según las prioridades de este Gobierno, pero no hay recortes de ningún tipo, pero sobre todo, no es que no haya recortes numéricos o de cuantías, lo que no hay es recortes en derechos y en libertades", ha insistido.

En ese sentido, ha recalcado que "las prioridades, los programas y las medidas" que recoge este presupuesto están "basadas en un proyecto de legislatura" que se inició el pasado año y que dio lugar a un presupuesto 2024 que se aprobó en un gobierno formado por PP y Vox". "Y este presupuesto va exactamente en la misma línea, "es el de consolidación del cambio", ha recalcado.

"Vox estando dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno, han sido siempre muy proclives a sentarse a hablar de las medidas que el gobierno quiere poner en marcha y, por lo tanto, han sido siempre socios preferentes", ha resaltado.

MEJORAS PARTIDA DANA

Asimismo, respecto a la voluntad de Vox de formar parte del reparto de los recursos para la reconstrucción de la dana, ha señalado que el Consell está "abierto a negociar" y que si quieren, como cualquier grupo parlamentario, "mejorar el destino de parte de ese presupuesto dana" estarán encantados de "ponerse a dialogar y de que una cuantía se pueda destinar a algo que favorezca a los damnificados".

Por último, preguntada por la línea roja marcada por Vox de que no lleguen ni un menor más, ha apuntado que no tiene que ver con los presupuestos y que analizarán la respuesta "cuando llegue el momento" y el Gobierno de Sánchez presente la Ley y cuantifique cuántos corresponde a la Comunitat Valenciana.

Con todo, ha señalado que sí que coinciden con Vox en que "hace falta una verdadera política sobre la inmigración por parte del Gobierno de España, que es el que tiene las competencias, y no pasar la pelota a las comunidades sin aportar recursos". "No estamos dispuestos a tener a los menores que están en esta comunidad de una forma indigna, como están en estos momentos sobresaturados los centros", ha apostillado.