Merino pide "corresponsabilidad" en decisiones sobre impuestos al Gobierno y espera debatir de financiación en el CPFF

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha pedido "corresponsabilidad" al Gobierno de España cuando toma decisiones sobre impuestos "que luego repercuten en los ingresos que reciben las comunidades" y ha expresado su deseo de que se debata sobre financiación autonómica en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así se ha pronunciado Merino al ser preguntada sobre la propuesta de "financiación incentivada" que realizó el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. La consellera no ha utilizado este término y ha aclarado que el jefe del ejecutivo pretendía "hacer una reflexión sobre la corresponsabilidad en todos aquellos impuestos que al final tengan una repercusión en los ingresos que reciben las comunidades".

"Aquí la cuestión es que el Gobierno de España toma decisiones normativas sobre impuestos, sobre los que tiene la potestad de legislar, que luego repercuten en los ingresos que reciben las comunidades", ha manifestado.

Por otra parte, preguntada sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha expresado su deseo de que se ponga "encima de la mesa a la hora de debatir" una financiación autonómica que sea suficiente para "la sanidad, los servicios sociales, la educación de los ciudadanos de cada comunidad".

Sin embargo, primero ha señalado que no ha recibido la convocatoria del CPFF todavía. "Llevamos muchos meses en los que la experiencia nos demuestra que la ministra dice y hace anuncios en los medios de comunicación, pero, desde luego, a mí las cartas que le envío no me las responde, que es donde quiero hablar de las cosas que importan a la comunidad", ha manifestado.

Por ello, teme que "los puntos de orden de día sean los que les interesen, que es lo que suelen hacer si necesitan ir avanzando con los presupuestos generales del Estado el año que viene". Ha señalado, no obstante, que han solicitado por escrito la inclusión de un punto sobre financiación.

"Iremos a defender cualquier cosa que mejore, en primer lugar, la situación financiera de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya hablo de los ciudadanos porque no es dinero para la Generalitat, sino para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Llevamos ya muchos años sufriendo una situación muy injusta y de desigualdad, siempre debatiendo de manera multilateral con todas las comunidades autónomas y siempre aportando todo lo que sea necesario para que se cumpla la solidaridad y la igualdad. A partir de ahí, estamos dispuestos a hablar de cualquier tema", ha manifestado.