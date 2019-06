Més de mil jutges d'Espanya sol·liciten formar-se en perspectiva de gènere

Publicado 25/06/2019 14:00:58 CET

Un total de 1.134 jutges i 28 fiscals han demanat laça per al 'Curs de formació contínua amb perspectiva de gènere', que ha sigut dissenyat per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, necessari per a accedir a les proves d'especialització.

En concret, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha rebut 1.650 sol·licituds. La raó per la qual hi ha més sol·licituds que sol·licitants és que alguns magistrats han demanat inscriure's en més d'un curs, segons ha informat el CGPJ, en el marc de la reunió de l'Observatori que se celebra hui.

El curs té una càrrega lectiva de 50 hores, estructurades en un mòdul general de 30 hores i quatre mòduls específics de 20 hores cadascun. La durada del curs serà de dos mesos.