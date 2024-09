Mestre (UV) valora el plan de financiación tras años de "promesas incumplidas" y carga contra la "incertidumbre" de LOSU

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha valorado que el curso académico 2024/2025 arranque con el horizonte puesto en el plan plurianual de financiación universitaria tras "casi dos décadas de espera y promesas incumplidas" y ha confiado en que la financiación "llegue no solo a la universidad, sino también a la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha cargado contra las "incertidumbres" derivadas de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

De esta manera lo ha expresado durante su intervención en el acto de apertura del curso académico, celebrado este viernes en el Paraninfo del Centre Cultural La Nau, al que han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, entre otros cargos.

De cara a la negociación de este plan de financiación, Mestre ha celebrado que las universidades valencianas, a las que ha agradecido su "generosidad" y "empatía", han alcanzado un acuerdo que han trasladado ya a la Conselleria para "un primer marco financiero para los próximos años".

En cualquier caso, ha pedido tomar conciencia de que dicho plan es "totalmente imprescindible" para "la supervivencia" del sistema público universitario valenciano, al tiempo que ha insistido en la necesidad de consolidar un "leve incremento" que ha cifrado en el 5 por ciento para "garantizar el funcionamiento adecuado" de las universidades.

Paralelamente, ha lamentado que el curso se inicia también con las "incertidumbres" derivadas de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ha advertido de que tanto desde la UV como la CRUE alertaron "reiteradamente" de estos "riesgos", sin éxito. "Había que escuchar más la realidad de las universidades", ha incidido.

En este punto, se ha dirigido a la ministra Morant: "Tenéis la responsabilidad de dar respuesta a todos estos retos". En cualquier caso, le ha agradecido su "compromiso personal y apuesta por la justicia", aunque "sin renunciar a las reivindicaciones". "Siempre nos encontrarás a tu lado desde una visión realista, real y con una óptica constructiva y optimista, pero nunca dogmática ni huyendo de la realidad", ha afirmado.

"GENOCIDIO" EN ISRAEL

Por otro lado, Mestre ha condenado la "brutal agresión a la sociedad civil palestina por parte del gobierno de Israel", un "auténtico genocidio" ante el que la UV, según ha defendido, se ha pronunciado "claramente y de forma reiterada" para exigir el alto el fuego y la entrada en Gaza de ayuda humanitaria.

Además, ha resaltado que la institución se ha comprometido a no firmar "ningún acuerdo ni convenio" con instituciones mientras no condenen "los crímenes de humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los derechos humanos". Y ha garantizado que la UV actualmente no tiene ningún convenio suscrito con universidades israelíes.

Al margen de ello, ha reivindicado una universidad "pública, valenciana y de calidad, al servicio de la sociedad que la creó en 1499", y ha advertido de la "falta de profesionales en algunas áreas del mercado de trabajo" y de los "problemas endémicos" como los precios del alquiler que "golpean fundamentalmente a nuestra juventud".

También ha mencionado en su discurso la violencia de género o la inmigración, situaciones ante las que ha expresado "el respeto a todos los derechos" para poder abordar así "las múltiples situaciones dramáticas de nuestras actuales sociedades". Finalmente, ha recordado el aniversario del nacimiento de Vicent Andrés Estellés, "uno de los grandes poetas valencianos" y 'doctor honoris causa' por la UV.

"NO QUEREMOS QUE LA EDUCACIÓN SE CONVIERTA EN UN NEGOCIO"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado que el Gobierno de España ha "acabado con la receta fallida de los recortes y el austericidio para dar paso a la de la mayor inversión pública en políticas transversales que luchan contra las desigualdades".

Al respecto, ha defendido el esfuerzo "sin precedentes" del Ejecutivo central para, entre otras cuestiones, aumentar el importe dedicado a becas universitarias, ha mencionado la rebaja de los precios de las matrículas y ha apuntado que durante este curso se afronta el "reto decisivo" de establecer los criterios para la creación de nuevas universidades. "No queremos que la educación se convierta en un negocio, queremos que se garantice la calidad universitaria", ha defendido.

Morant ha abordado la implementación de la LOSU, "un mandato del pueblo español para modernizar nuestras universidades" que garantizará, ha incidido, "por primera vez los recursos, la calidad y la autonomía que requieren, exigen y merecen" y que puedan competir "con garantías". "Por mucho que a algunos les pueda pesar, fija un horizonte creíble: llegar al 1% del PIB para la financiación de las universidades", ha resaltado.

También ha recalcado que la universidad pública es "la garantía de que nuestros jóvenes puedan tener la oportunidad de transitar un camino hacia un futuro más prospero" y es "nuestra mayor herramienta de cohesión social y de apertura al mundo".

"SEGUIREMOS TRABAJANDO MANO A MANO"

Mientras, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con la UV pese al "evidente y significativo" déficit de financiación que la Comunitat Valenciana "padece por parte del Estado". "Seguiremos trabajando mano a mano para garantizar que siga siendo un referente de excelencia académica, innovación y progreso social", ha prometido.

Frente a ello, ha reivindicado el "notable esfuerzo económico" del Consell al ser la valenciana "una de las comunidades autónomas que más contribuyen a la financiación universitaria". "Una universidad de calidad necesita recursos adecuados", ha advertido. Para ello, ha indicado, la Generalitat trabaja en el acuerdo plurianual que permitirá "planificar a largo plazo, garantizar una financiación estable y competir en igualdad".

Por otro lado, ha destacado el lanzamiento del "pionero" programa VALER para atraer a investigadores "de renombre internacional" a los que ofrecerán contratos indefinidos y condiciones "competitivas". Un proyecto que, según ha subrayado, "no solo captará talento de alto nivel, sino que fomentará un efecto multiplicador en nuestra capacidad de investigación, generando avances importantes en áreas clave y asegurando que las nuevas generaciones aprendan de los mejores".

El titular de Universidades ha situado como "uno de los grandes desafíos" el garantizar que la formación esté "alineada con la realidad y las demandas del mercado laboral". "No se trata solo de impartir conocimientos, sino de dotar a nuestros estudiantes de las competencias y habilidades necesarias para enfrentarse a un mundo en cambio constante", ha afirmado, para lo que ha reconocido que la UV es una institución "de vanguardia".

Rovira ha resaltado que la UV "no es solo una institución académica, sino un referente histórico y cultural" en la Comunitat Valenciana que durante "cinco siglos de historia ha estado al frente de los avances científicos, tecnológicos y sociales que han moldeado nuestra moderna sociedad". Durante esta trayectoria, ha valorado, "ha sabido adaptarse a los desafíos de cada época, evolucionando y creciendo, hasta convertirse en una de las universidades más prestigiosas de España y Europa".

La lección magistral del acto de apertura de curso ha estado a cargo del profesor y director del Departamento de Enfermería, Julio Jorge Fernández, bajo el título 'Nuevas enfermeras para un nuevo paradigma de atención a la salud'. El himno 'Gaudemus Igitur', interpretado por el Orfeón Universitario, ha concluido el acto.