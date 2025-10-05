Metrovalencia recupera la circulación de las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía tras completar los trabajos de renovación

Metrovalencia recupera la circulación de las Líneas 4, 6 y 8 del tras completar los trabajos de renovación - GVA

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha recuperado este domingo desde primera hora la circulación de las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia, una vez completados los trabajos previstos como parte de la renovación de los sistemas de señalización y comunicaciones de estas líneas.

La interrupción temporal comenzó la noche del viernes 3 de octubre, a las 23.50 horas, y finalizó la madrugada del sábado al domingo. La ejecución de estos trabajos no ha afectado al resto de líneas de metro, así como a la Línea 10 del tranvía, según la Generalitat.

Los trabajos realizados forman parte del proceso de instalación de los nuevos sistemas de comunicación y señalización ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT de las Líneas de tranvía 4, 6 y 8 de Metrovalencia.

El proyecto contempla la renovación de los enclavamientos; la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren. Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10.

La renovación de estos equipos garantiza "mayor fiabilidad y regularidad" en la explotación, debido a la obsolescencia que estaban alcanzando los sistemas actualmente implantados, según las mismas fuentes.

Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 14 millones de euros y están financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation, y forma parte del conjunto de actuaciones que FGV, como entidad pública empresarial, ha acordado llevar a cabo como entidad instrumental.

El proyecto, que anteriormente estaba incluido en el Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, concretamente dentro del Objetivo Específico 1.2, ha sido incluido en al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por estimarse más conveniente para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana.