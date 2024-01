Miembros de Iniciativa en Castellón dejan el partido y pasan a Compromís: "No buscamos abrir grietas, sino cerrarlas"

CASTELLÓ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Diversos miembros de Iniciativa en Castellón han decidido abandonar el partido y pasar a ser militantes de Compromís con el fin de trabajar "por un proyecto en común". "No buscamos abrir grietas, sino cerrarlas", ha señalado a Europa Press el primer edil de Vistabella, Jordi Alcon.

Así, Alcon ha confirmado que, además de él, han dejado Iniciativa la diputada en les Corts por Castelló, Verònica Ruiz; el concejal del Ayuntamiento de Castelló, Pau Sancho; Miguel Ferrer, alcalde de Xodos; Belén Bachero, concejala del Ayuntamiento de Vistabella, así como otros militantes que ocupaban cargos orgánicos.

Según ha subrayado Alcon, "se trata del final de un ciclo político y es necesario empezar a construir algo nuevo o más fuerte". "Es necesario un equipo que trabaje en algo común y no en tres partidos, para hacer frente a la extrema derecha que gobierna en la Comunitat Valenciana y en las principales ciudades", ha apuntado el alcalde de Vistabella.

"No buscamos abrir grietas, sino cerrarlas y trabajr por un proyecto en común, tal y como vienen pidiendo los votantes de Compromís desde hace tiempo", ha indicado Jordi Alcon, quien ha señalado que "es el momento de avanzar e impulsar Compromís para seguir ilusionando a la gente".

Alcon ha reconocido que en Iniciativa "se han arrastrado pequeños problemas que no se han sabido gestionar". "Monica Oltra era el referente máximo de Compromís, y no tenerla nos obligaba a crear un nuevo espacio, lo que no se hizo", ha lamentado el alcalde de Vistabella.

"Hemos decidido apartarnos de Iniciativa lejos de crear más conflictos y con el objetivo de apostar por un proyecto en común", ha concluido Jordi Alcon.