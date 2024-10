Migraciones forzosas, el secuestro de menores o la gentrificación centran la Sección Oficial de la Mostra

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha revelado los 12 largometrajes que formarán parte de la Sección Oficial de su 39ª edición, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre en los Cines Babel y La Filmoteca.

El festival reafirma así su "compromiso" con la difusión del cine de los países bañados por el Mediterráneo, ofreciendo una "atractiva y variada programación" en cuanto a temáticas y estilos, con películas procedentes del Líbano, Túnez, Francia, Serbia, Turquía, Italia, Montenegro, Argelia, Croacia, Bosnia Herzegovina o España.

Avaladas por los principales festivales internacionales -como Cannes, Berlín y Locarno--, las cintas vuelven a tener representación paritaria entre directores y directoras, tendrán su estreno nacional en València y serán presentadas por sus cineastas y equipos artísticos dentro del marco del festival. Los largometrajes competirán por la Palmera de Oro, dotada con 30.000euro, además de 15.000euro adicionales para la distribuidora que estrene la película en España. Asimismo, el certamen otorgará un premio de 20.000 euros a la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado.

La Mostra presenta una selección de largometrajes que exploran los conflictos sociales y bélicos actuales abordando temas como la identidad, los prejuicios, el duelo, la gentrificación, los conflictos familiares, la corrupción, el secuestro de menores, las migraciones forzosas, la radicalización o el yihadismo, desde enfoques y géneros muy distintos.

A su vez, algunas cintas apuestan por la capacidad reparadora del sufrimiento a través de la música, la danza o la escritura, mientras otras incorporan elementos de realismo mágico, un diálogo entre la dureza de la realidad y la esperanza del arte como vía de escape y sanación. Un cruce entre lo social y lo artístico que convierte al festival en un espacio para resaltar el poder del cine para conmover, cuestionar y transformar.

'Moondove', que el festival presenta en estreno mundial, es el cuarto largometraje de Karim Kassem, cineasta libanés habitual en el circuito internacional de festivales que se ha convertido en una de las voces más interesantes entre la joven generación de directores en su país.

'Who do i belong to', debut cinematográfico de la tunecina Meryam Joobeur, recala en la Mostra tras su paso por la Sección Oficial de la Berlinale. Una obra que profundiza en el tema de la radicalización islamista a través del trauma personal que sufre una madre cuando su hijo regresa de la guerra acompañado de una mujer cubierta con un nicab.

Desde un enfoque distinto, el tema yihadista subyace también en 'Les enfants rouges', donde el tunecino Lotfi Achour muestra sin filtros el ataque que sufren dos pastores adolescentes en la montaña, la decapitación de uno de ellos, y la obligación del superviviente de llevar la cabeza cortada del asesinado como mensaje macabro a su familia.

También pasó por Locarno 'When the phone rang', una de las apuestas "más audaces" de la selección a competición. La propuesta de Iva Radivojevic, directora serbia afincada en Estados Unidos, plantea una narración en bucles para excavar en la historia de su país y reconstituir su memoria. Un relato sobre la historia reciente de los Balcanes, ambientado en 1992, que investiga la dislocación y la naturaleza del recuerdo a través de una llamada telefónica que recibe una niña y que borra de su mente todo rastro de sus orígenes y su identidad.

'That's it for today' vuelve a traer el cine del serbio Marko Djordjevic al festival valenciano tras su paso hace cuatro años por la Sección Informativa con 'My morning laughter'. Reconocido este año como Mejor director en Festival de Serbia, su nuevo largometraje ofrece un canto a la vida a través de la convivencia de tres hermanos durante un verano en el que el tiempo parece detenerse y la felicidad se impone de manera natural.

Por su parte, la cineasta turca Asli Özge ofrece un simulacro de documental en 'Faruk' a través de la inminente demolición del edificio de un barrio de Estambul, asediado por la gentrificación, donde vive su padre. Un hombre casi centenario que, poco a poco, asume el protagonismo de esta película reconocida con el premio Fipresci Panorama en la Berlinale.

Tras su paso por la Sección oficial de la Mostra en 2018 con 'Nome di donna' -Premio À Punt por su compromiso para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres-, el prestigioso director italiano Marco Tullio Giordana, autor de la aclamada miniserie italiana 'La mejor juventud', regresa de nuevo al festival con 'The life apart'. Una historia de prejuicios y ambigüedad familiar redimidos por el talento musical de su protagonista, una joven que sufre rechazo a causa de una marca de nacimiento en el rostro y que descubre su manera de expresarse en el mundo a través de la música. Coescrita con Marco Bellocchio, la cinta llega a València tras su estreno mundial en la Piazza Grande de Locarno.

ENTRE EL INDIE Y EL PUNK

'Fotogenico' es la alborotada comedia a caballo entre el indie y el punk de los franceses Benoît Sabatier y Marcia Romano (ganadora del César a la Mejor Adaptación por 'El acontecimiento'). En ella, un excéntrico padre viaja a Marsella para investigar sobre la vida de su hija fallecida y descubre su vida secreta: desde su pertenencia a una banda de rock femenina hasta su afición por las drogas. La película, aclamada por la crítica después de su estreno mundial en la sección ACID de Cannes, supone el debut en el cine de la artista valenciana transfemenina Bella Baguena, hija de la actriz Amparo Báguena, integrante del reparto de 'Un bany propi', film inaugural del festival que también forma parte de la competición.

'Algiers' es el primer largometraje del joven argelino Chakib Taleb-Bendiab. Un thriller de investigación que explora las sustracciones de menores en Argelia mediante la historia y la tensión social que genera el secuestro de una niña en Argel. La película recibió el premio al mejor largometraje en su estreno en el Festival Internacional de Rhode Island y acaba de ser escogida por Argelia como su candidata a los próximos Oscars.

'It all ends here' es la última película del veterano cineasta croata Rajko Grlic, viejo conocido del festival, ya que ganó la Palmera de Oro con "Tres son multitud", una adaptación de la escritora Dubravka Ugresic. En este caso regresa a la Mostra con un thriller que combina una historia de amor y crimen ambientada en el Zagreb actual, donde un abogado y su examante se enfrentan con un poderoso magnate cuya red de relaciones y estatus social le han permitido hasta ahora salir impune de diferentes asuntos turbios, entre ellos el asesinato de dos de sus trabajadores.

La selección se completa con el primer largometraje del dúo formado por la actriz tunecina Afef Ben Mahmoud y Khalil Benkirane. 'Backstage' recrea el universo vibrante y caótico que hay detrás de una compañía de danza en plena gira que, inesperadamente, una noche se ve aislada en medio de un bosque donde es difícil dilucidar entre lo real y lo imaginario. La cinta cuenta con la interpretación del célebre actor palestino Saleh Bakri y su impecable trabajo técnico fue reconocido con el Premio Cinema & Arts en la Giornate degli Autori del Festival de Venecia.