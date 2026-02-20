Las migraciones de los valencianos centran la nueva etapa de la revista 'Debats'

Revista 'Debats' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Debats' inicia una nueva etapa. Inaugurada en 1982 por la Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la Diputació de València, la publicación científica centra su monográfico en las migraciones vividas por el pueblo valenciano desde el siglo XIII hasta la actualidad.

La publicación, dirigida en la actualidad por el catedrático Vicent J. Escartí, tiene la voluntad de promover los debates contemporáneos sobre las relaciones entre la cultura, el poder y la sociedad desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria integrando la visión de las ciencias sociales y los estudios culturales.

La revista está indexada en Emerging Sources Citation Index y en Scopus y cuenta con una periodicidad anual, tal y como ha informado la corporación provincial a través de un comunicado.

El Número 139 2025 de Debats, 'Valencians migrants i immigrants del segle XIII al XXI', contiene artículos de Enric Guinot, Rafael Benítez, Antoni Mas, Joan Lluís Monjo y Josep Mas, Francesc Monjo, Juli Esteve, Alejandro López, Inmaculada Carda, y Valentina Ripa.

También se cuenta con otros artículos de Vicent Baydal; una parte miscelánea con investigaciones de Victòria Rosselló, Josep Vicent Boira, Arán Reig, Marc Borràs y Raül Sanchis; o una entrevista Helena Maleno a cargo de Voro Contreras.

La parte monográfica ha sido coordinada por el periodista e historiador Carles Senso, quien, en la introducción, manifiesta que "la migración es colectiva y también individual y cada persona que se va vive una experiencia con causas y consecuencias generales (y, por lo tanto, investigables y descifrables), pero también únicas y, en consecuencia, más complicadas de rastrear y de analizar". "Este monográfico que capitanea la nueva etapa de Debats aporta claves para ello, para el debate", sentencia.