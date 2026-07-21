Mislata recibe a Ruslana, Marlon, Vicco, Enol y Daniela Blasco con los conciertos gratis de LOS40 Summer Live

Daniela Blasco - LOS40

VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mislata (Valencia) acogerá el próximo viernes 24 la gira LOS40 Summer Live 2026. A partir de las 22 horas, Ruslana, Marlon, Vicco, Enol, Daniela Blasco, Carlos Marco, La Beba, Chema Rivas, Pikete, Kuve, Volavent y Michael Foster se darán cita en la plaza Mayor para ofrecer conciertos gratuitos con los que la emisora quiere llevar el mejor pop estatal al público valenciano.

Ruslana, intérprete de éxitos como 'Estrella de rock' o 'Las guapas no morimos de verdad', llega a Mislata tras el lanzamiento de su último sencillo, 'Anatomía de una estrella'. Sobre el escenario también estarán Vicco, que acaba de publicar 'Tiramisú' tras arrasar con temas como 'Nochentera' o 'tequiero', y Marlon, que presentará en directo su nuevo proyecto, 'Hipersensible'.

El cartel lo completan artistas como Enol, Daniela Blasco, Carlos Marco, La Beba, Chema Rivas, Pikete, Kuve, Volavent y Michael Foster, que han conquistado al público con temas como 'Uh nana', 'Mil tequilas', 'La noche contigo', 'Desconocidos' o 'Quizás no haya vuelta atrás', entre otros.

En la cabina de DJ, Óscar Martínez, una de las voces más reconocibles de LOS40, será el encargado de presentar el concierto y de pinchar los temas más divertidos y frescos del verano.

Tras su parada en Mislata, la gira seguirá visitando numerosos municipios donde miles de oyentes podrán disfrutar en directo de las voces que cada día los acompañan en la radio. Las siguientes citas serán en Peñíscola (Castellón), Salou (Tarragona), Cubelles (Barcelona), Logroño (La Rioja), Zarautz (Gipuzkoa), Laredo (Cantabria), Candás (Asturias), A Coruña, Combarro (Pontevedra) y Simancas (Valladolid).