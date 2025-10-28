El Misteri d'Elx publica el facsímil del texto original con el que Pío XII proclamó el Dogma de la Asunción

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha acogido este martes la presentación del facsímil conmemorativo de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el documento con el que el Papa Pío XII proclamó solemnemente el Dogma de la Asunción de María el 1 de noviembre de 1950.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d'Elx, Francisco Borja, el vicario episcopal, Lucas Galvañ, y acompañado por el archivero del Patronato, Joan Castaño y el presidente de la Comisión para la celebración del 75º aniversario del Dogma de la Asunción, Juan Molina.

La iniciativa, impulsada y desarrollada íntegramente por el Patronato del Misteri d'Elx, ha contado con la autorización del Archivo Apostólico Vaticano para reproducir en facsímil, el documento original que tuvo en sus manos el Santo Padre Pío XII durante la proclamación del Dogma. Se trata de una edición de gran belleza, miniada y en pergamino, reproducida con la máxima fidelidad al original y que constituye una auténtica joya documental y espiritual.

El proyecto ha sido fruto de un trabajo conjunto y minucioso en el que Juan Molina ha asumido la dirección editorial, Joan Castaño la revisión histórica y documental, Hèctor Càmara la traducción al valenciano y Ana López la gestión y coordinación general con el Archivo Apostólico Vaticano, el Patronato y la imprenta.

Su labor ha hecho posible que esta publicación vea la luz tras más de veinte meses de gestiones y de estrecha colaboración con la Imprenta Segarra, encargada de materializar el facsímil.

La publicación se acompaña de las presentaciones del obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; del alcalde de Elche; Pablo Ruz, del rector de la Basílica de Santa María; Vicente Martínez y del presidente ejecutivo del Patronato, Francisco Borja, así como de un estudio del obispo de Solsona, Francisco Conesa, que explica la vivencia de Elche el día de la proclamación del Dogma. El volumen incluye, además, las traducciones al castellano y al valenciano de la Constitución Apostólica.

Durante la presentación, Francisco Borja subrayó que "esta edición no es solo una cuidada publicación, sino un testimonio tangible de la fe de un pueblo y de la profunda conexión entre el Misteri y el Dogma de la Asunción".

MÁS DE VEINTE MESES DE TRABAJO

Por su parte, Juan Molina destacó que "esta obra culmina más de veinte meses de trabajo y simboliza la unión entre el Misteri, la ciudad y la Iglesia, reafirmando el papel de Elche en la historia del Dogma".

Con esta edición conmemorativa, el Patronato del Misteri d'Elx reafirma su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio espiritual, cultural y documental que da sentido a la Festa y a su proyección universal.