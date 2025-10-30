Mompó acusa a Moncloa de "orquestar" el funeral de la dana y a Sánchez de utilizar al Rey para "proteger su imagen"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha acusado a Moncloa de haber "orquestado y organizado" el funeral de Estado de la dana y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar a al Rey para proteger su imagen", al tiempo que ha asegurado que "comprende" el dolor que expresaron los familiares de víctimas en sus abucheos contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"A mí me parece una falta de respeto institucional que el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y sus Majestades no puedan entrar juntas a un acto. Eso no lo orquestaron las víctimas, lo orquestó quién preparó el acto, y ahí está el error para mí. Lo importante de ayer no era Mazón, no era Sánchez y, si me apuran, no eran sus Majestades: eran las víctimas".

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de inaugurar un foro sobre el papel de los ayuntamientos frente a catástrofes, preguntado por los abucheos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral y por cómo debe interpretarlos el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, asistió este miércoles al acto en homenaje a los 237 fallecidos en la dana.

Mompó, que también acudió al funeral, ha asegurado que "comprende" el dolor que mostraron las víctimas, aunque ha hecho hincapié en que "lo importante" en este acto "no era Mazón", sino los afectados. En cualquier caso, ha subrayado que fue un homenaje "organizado y orquestado por Moncloa", algo que a su juicio "estuvo claro", y que fue un acto "muy emotivo" para todos en el que "fue muy complicado aguantar la compostura".

Dicho esto, ha remarcado que no piensa que los abucheos contra Mazón fueran organizados por Moncloa, ya que "los familiares tienen derecho a expresar su dolor". "Los políticos tenemos que estar a la altura --ha defendido--. Lo que tenemos que hacer precisamente es empatizar más con ellos y entender su dolor".

Pero ha insistido en que "eso no quita que es evidente que Sánchez incluso utilizó al Rey para proteger su imagen" en el funeral. "De Sánchez ya no nos sorprende de nada a estas alturas, y que estén instrumentalizando a las víctimas. Creo que no estoy descubriendo nada raro: no fue ayer, ya llevan tiempo haciéndolo", ha reprochado, y ha lanzado: "El papel de cada uno yo creo que desde el primer día está claro y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".

"EN EL PARTIDO LO ANALIZAMOS TODO"

En clave de partido, preguntado por qué lectura debería hacer el PP de Feijóo respecto a los abucheos hacia Mazón, ha dicho que los 'populares' hacen "lecturas internas" y analizan "todo", al igual que los medios de comunicación, aunque eso queda "dentro de la vida del partido y de las decisiones que se toman con los dirigentes".

Tras señalar que "no fue un acto agradable para nadie, especialmente para los familiares", ha reiterado que lo "realmente importante" son las víctimas y ha garantizado que él "nunca" se ha "escondido de tomar decisiones": "He explicado muchas veces que tengo ámbito competencial para tomar algunas, otras no, pero lo que nunca voy a hacer es esconderme y lo que nunca voy a hacer es dejar de dar la cara".

Cuestionado entonces por si el PP debería tomar ya una decisión sobre la continuidad de Mazón, Mompó ha asegurado que "el partido toma decisiones todos los días". "Otra cosa es que haya decisiones que se puedan tomar, otras que no se puedan tomar, o otras que tomamos y la gente puede entender. Al final, el día a día continúa, tenemos que continuar", ha argumentado.

"YO NO DECIDO"

Al ser preguntado entonces por si se puede seguir trabajando junto a Mazón en la reconstrucción, ha contestado: "Es nuestra obligación. Yo, como presidente de la Diputació, no decido". E interpelado por cuál es su convicción, ha afirmado que "es que el presidente del Gobierno no es un digno presidente del Gobierno de España".

"Pero bueno, las elecciones son las que son, el resultado es el que es y, al final, Vicente Mompó ni decide ni pone presidente ni de la Generalitat ni del Gobierno", ha expuesto, para volver a defender que en la Diputació (PP-Ens Uneix) han "demostrado que se puede gobernar con gente que piensa diferente".

Ha puesto en valor el papel de la Diputació tras la dana, "ayudando al Gobierno y a la Generalitat a poder ejecutar sus ayudas". "Nuestra obligación como institución es estar al lado de las instituciones, y sobre todo ser leales institucionalmente", ha subrayado, y ha llamado a trabajar para "estar mejor preparados" y coordinados ante futuras catástrofes.

"Las instituciones no deberían estar metiéndose con las instituciones, y la justicia en paralelo dictaminará y depurará responsabilidades, pero las instituciones tenemos que continuar trabajando", ha insistido.

"FALLÓ LA GESTIÓN DE TODOS"

Respecto a la dana del 29 de octubre de 2024, cuestionado por si falló la gestión o solo la coordinación entre administraciones, Mompó ha hecho notar que "con 229 muertos es evidente que fallaron muchísimas cosas y falló la gestión de todas las instituciones", pero ha remarcado que "el error para mí está en evaluar lo que sucedió ese día con la información de hoy".

"No hay ningún político que pueda estar contento, yo no lo estoy tampoco, de lo que hicimos ese día. Se hicieron muchísimas cosas, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero ya en un año de vista se demuestra que no fue suficiente", ha manifestado.