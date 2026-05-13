Mompó confirma reuniones con los grupos para intentar aprobar el presupuesto de Diputació de 2026: "Ya hemos hablado"

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante la firma de un acuerdo de cooperación, en La Beneficència, a 13 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha confirmado que ha mantenido reuniones con los distintos grupos políticos con representación en la corporación provincial de cara a intentar aprobar el presupuesto para 2026 de la institución. "Por supuesto, ya hemos hablado", ha desvelado, aunque ha esgrimido que no son encuentros en las que "convoquemos a los medios ni que anunciemos a bombo y platillo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia.

Preguntado por el estado de la negociación de los presupuestos y por si ha lamentado ya contactos con los grupos, también con los de la oposición --PSPV, Compromís y Vox--, el dirigente 'popular' ha indicado: "Sí, por supuesto, como hacemos siempre".

"Como me caso de decir todos estos años, los presupuestos de la Diputación ni son los presupuestos de Vicent Mompó ni son los presupuestos de Natàlia Enguix, ni son los presupuestos del PP ni son los presupuestos de Ens Uneix. Son los presupuestos de los 266 municipios y las tres entidades locales menores de esta provincia", ha expuesto.

Se trata de unas cuentas, ha incidido, "que ya aprobaron los otros grupos en 2024 y en 2025" y, por tanto, el dirigente provincial ha confiado en que este 2026 los grupos "estén a la altura", dejen "las políticas estériles al lado" y piensen "realmente en convenios como los de hoy, que van a ayudar a nuestros pueblos". "De eso van los presupuestos de la Diputación", ha remarcado.

ESPERA QUE PSPV, COMPROMÍS Y VOX ESTÉN "A LA ALTURA"

También ha reivindicado que estos son "efectivos, que ayudan en el día a día a solucionar problemas de nuestros pueblos" y por eso mismo ha pedido a Compromís, Vox y el PSPV que, "al igual que Ens Uneix y el PP, "estén a la altura y los aprobemos entre todos".

Cuestionado sobre si se va a reunir con ellos y les va a citar, Vicent Mompó ha contestado que "por supuesto" y, de hecho, ha confirmado que ya ha "hablado con los grupos": "No son reuniones que convoquemos a los medios ni que anunciemos a bombo y platillo".

"Al final, la forma de trabajar nuestra es como los municipios. Las personas tenemos que hablar, los pueblitos tenemos que hablar, como he dicho siempre tenemos que ceder cosas de entrada cuando tienes que pactar con otros grupos y estar dispuesto también a entender que te van a hacer propuestas que tú mismo no harías", ha continuado el presidente de la Diputació de València.

"SI PENSAMOS EN POSITIVO ES MUCHO MÁS FÁCIL LLEGAR A ACUERDOS"

En este contexto, ha asegurado que siempre intenta trasladar a los grupos que no se tienen que fijar "en lo que quieren los otros grupos, sino en qué queremos nosotros". "Al final, si pensamos en positivo es mucho más fácil llegar a acuerdos", ha reconocido.

Por ello, ha reiterado que confía en que, "igual que lo hicimos en 2024 y en 2025, en 2026 hagamos lo mismo todos y pensemos que realmente los municipios lo que quieren es tener dinero, servicios y una institución que esté a su lado para solucionar problemas".

Durante el último pleno ordinario de la corporación provincial, Mompó (PP) tendió la mano a los grupos especialmente a PSPV y Compromís, para llegar a un acuerdo que lleve a aprobar el presupuesto de la institución. "La puerta está abierta para llegar a consensos", señaló, además de asegurar que "la voluntad es total para que haya consenso por parte de todos".