Mompó destaca que estuvo hablando por teléfono con Mazón el día de la dana

"Las responsabilidades se tendrán que asumir en su momento", dice el presidente de la Diputació, que pide "intentar tirar hacia adelante"

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asegurado que pudo hablar con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la tarde del pasado 29 de octubre, cuando se desató la dana que ha arrasado más de 70 municipios de la provincia.

Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas, tras una reunión con alcaldes de los municipios afectados en la sede de la corporación provincial, respecto a si Mazón le contactó en algún momento durante esa tarde.

Mompó, también presidente del PP de la provincia de Valencia, ha explicado que él estaba esa tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias y pudo comprobar cómo la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, entraba a una sala al lado del Cecopi para "hablar con él", en alusión a Mazón.

"En un momento determinado, también fruto del nerviosismo, me acuerdo que le llamé para decirle un poco lo que estaba sucediendo y que había que tomar medidas", ha expuesto, aunque no ha podido concretar a qué hora fue. Y ha recalcado: "He escuchado muchas veces que (Mazón) estaba incomunicado, pero yo sí puedo decir que por teléfono estuve hablando con él".

Además, ha destacado que él en todo momento estuvo en contacto con el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos y con los alcaldes afectados. "Y es de ahí de donde nos estaban llegando todas las preocupaciones, ha subrayado.

El también alcalde de Gavarda ha diferenciado la responsabilidad del Cecopi del trabajo de la Diputació de "bajar a tierra" y contactar con las necesidades de los alcaldes. Necesidades que ha destacado que se han ido transmitiendo al Cecopi.

Por otra parte, interrogado por la versión sobre el 'apagón' en el Cecopi que dio en el Congreso la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera --asegurando que se fue "a negro" entre las 18 y las 19 horas y que se excluyó a las entidades dependientes del Gobierno--, Mompó ha manifestado que recuerda "perfectamente" que en el Cecopi se decía que había "problemas en los sensores", si bien ha remarcado que "no sabía que el apagón se refería a eso". "Tendríamos problemas de conexión y no estaríamos conectados en el Cecopi", ha sostenido.

Preguntado por si cree que la alerta móvil a la población llegó tarde, ha explicado que él no tiene "noción" de que ese día hubiera información de que "venía una gravedad o mucha agua por el barranco del Pollo", ya que ha señalado que la "preocupación" en el Cecopi se centraba en la presa de Forata.

Ahora bien, no ha querido entrar en si las alertas se realizaron "bien o mal". "La previsión meteorológica no son matemáticas", ha ilustrado.

"HABRÁ TIEMPO DE ASUMIR RESPONSABILIDAD"

En general, el presidente de la Diputació ha afirmado que no le "interesa entrar en estas cosas" --en alusión a las discrepancias políticas respecto a lo sucedido ese día-- porque "habrá tiempo de asumir responsabilidad y de analizarlo todo".

"No soy malpensado. Las responsabilidades, por supuesto, como cargos políticos, se tendrán que asumir en su momento", ha aseverado tras pedir "intentar tirar hacia adelante".