Mompó, sobre Mazón: "Los valencianos no decidimos cuándo un 'president' dimite, sino qué 'president' queremos"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha afirmado este lunes, respecto a si el jefe del Consell, Carlos Mazón, debería dimitir por su gestión de la dana, que "los valencianos no decidimos cuándo un 'president' dimite, sino qué 'president' queremos". Además, ha añadido que Mazón "ha ligado su futuro a la reconstrucción" y que "él habrá decidido qué hacer en el futuro".

Mompó también se ha pronunciado sobre si se contempla como futuro 'president' de la Generalitat o candidato electoral del PPCV: "¿Qué pasará en el futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé. Pero donde esté estaré defendiendo los intereses de los valencianos".

Así lo ha manifestado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum respecto a la situación política actual cuando está a punto de cumplirse un año de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos. Al acto han acudido prácticamente todos los dirigentes del Consell salvo Mazón.

Durante su comparecencia, Mompó ha vuelto a defender su actuación durante la tarde del 29 de octubre, en la que se desplazó al Cecopi a pesar de que no era miembro, y ha reconocido que nadie diría a día de hoy que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas. También se ha quejado de que "el Estado no está haciendo todo lo que puede" en la reconstrucción.

Por otro lado, sobre la posibilidad de un hipotético gobierno junto al PSPV en la Diputació en lugar del actual compartido con Ens Uneix, ha señalado que podría ser realidad "sin dudas" si los socialistas "pensaran más en los valencianos y menos en Pedro Sánchez", presidente del Gobierno.

