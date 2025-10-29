Monseñor Benavent en el aniversario del 29O : "No puede ser un día solo de recuerdo doloroso sino también de esperanza"

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha señalado que en esta jornada, cuando se cumple un año de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, "para los cristianos no puede ser solo un día de recuerdo doloroso, sino también un día de esperanza" y ha animado a que "seamos constructores de fraternidad y de paz en medio de esta sociedad tan crispada".

"Hoy es un día de esperanza, que nace de la solidaridad y fraternidad que hemos vivido en tantos gestos y que todavía estamos viviendo, y esperanza en que Dios habrá acogido a todos los fallecidos", ha añadido durante el rezo del ángelus celebrado en el Arzobispado.

En el primer aniversario de la tragedia, el Arzobispo ha recordado que "fue un momento de dolor, también de fraternidad y de solidaridad con todas las personas que han sufrido por la pérdida de un ser querido y también por todos los afectados que han perdido bienes materiales, trabajo y que todavía muchos de ellos están reconstruyendo sus propias vidas".

Monseñor Benavent, que ha señalado que las parroquias de las poblaciones afectadas por la dana celebrarán eucaristías en sufragio de los difuntos, ha concluido la oración del ángelus con el rezo de un responso por todos los fallecidos.

Las banderas del Arzobispado de Valencia ondean a media asta por el luto oficial declarado en Valencia, en recuerdo de las víctimas que fallecieron hace un año a consecuencia de la dana.