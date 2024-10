Morant, sobre Ábalos: "Nos acusaron de precipitarnos, pero el tiempo dice que el PSOE actuó correctamente"

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la actuación del PSOE con el exministro y ex secretario general de la formación José Luis Ábalos ante las "informaciones de posible corrupción" sobre su persona en relación con el llamado caso Koldo. "Hasta nos acusaron de precipitarnos, pero ahora el tiempo dice que actuó correctamente aislando a la persona", ha sostenido.

Así, en declaraciones a los medios este viernes en València, antes de reunirse con CCOO PV, Morant ha valorado que el PSOE "tardó cinco días, desde que tuvo las primeras informaciones, en tramitar esa suspensión de militancia y abrir el expediente de expulsión".

La líder de los socialistas valencianos --la federación a la que pertenece Ábalos-- ha reconocido que precisamente la situación del exministro "a quien más le duele" es al PSPV porque su acta de diputado "representa a votantes socialistas del País Valencià".

No obstante, ha reivindicado que el PSPV "no necesitó" pedirle al PSOE que expulsara a Ábalos. "Cinco días tardó el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en pedirle el acta", ha valorado Morant, que ha sostenido que ha sido Ábalos "el que no la ha entregado". "Pero está pedida", ha remarcado.

Por ello, ha defendido que existe "una gran diferencia en cómo actúan unos y otros frente a indicios o posibles casos de corrupción". "Hasta nos acusaron de precipitarnos, pero ahora el tiempo dice que el PSOE actuó correctamente aislando a la persona sobre la que había informaciones de posible corrupción", ha incidido.

En cualquier caso, ha indicado que no es el partido el que "tiene que juzgar el caso", sino la justicia, con la que el PSOE "colaborará siempre", ha garantizado. "No como otros, que destruyen pruebas, algo que también está reflejado en sentencias judiciales", ha sostenido.

Así, ha reiterado la "tolerancia cero a la corrupción" por parte de los socialistas, que tiene, ha defendido, "una manera de enfrentarla radicalmente distinta a la del PP, que es pedir explicaciones y, en este caso, depurar responsabilidades".