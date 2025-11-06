Morant acusa a PP y Vox de "manosear el dolor de los valencianos" y ve una "infamia" la negociación para suceder a Mazón

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación en València. Imagen de archivo. - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado al PP y Vox de "manosear el dolor y los derechos de los valencianos en los despachos" y ha tachado de "infamia" las negociaciones para suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, las que, a su juicio, se dirimen "con cálculos políticos y en los despachos".

Así se ha expresado este jueves la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en Riba-roja (Valencia), donde ha asistido al acto conmemorativo por la dana 'La veu de tot un poble'.

Morant ha reprochado la dimisión "un poco extraña y muy poco reparadora" de Mazón, que considera que "llegaba tarde, llegaba mal y, sobre todo, llegaba con un discurso vergonzoso", al tiempo que ha afeado que el ahora 'president' en funciones mantenga su acta de diputado en Les Corts, lo que "significa que continúa cobrando del erario público y también queda aforado y, por tanto, no pasará a disposición judicial, cuando la jueza le ha pedido hasta tres veces que declara voluntariamente".

En este sentido, ha insistido en reclamar que se "devuelva la voz" a los valencianos con la convocatoria de elecciones, ya que cree que la ciudadanía de la Comunitat "mereces abrir una nueva etapa, una etapa decidida por los valencianos y las valencianas, y no decidida en los despachos". "La mejor manera de superar una crisis política de estas dimensiones es que la resuelva la gente a través de las urnas. Cualquier otra cosa no nos valdrá", ha espetado.

La líder de los socialistas valencianos ha tachado de "infamia" las negociaciones entre PP y Vox para elegir un sucesor para Mazón y cree que "la ciudadanía no entiende que esto se dirima con cálculos políticos y en los despachos", lo que, en su opinión, "significa que el dolor de los valencianos les importa nada".

Así, ha exigido "luz y taquígrafos" en dichas negociaciones para saber "qué más derechos de los valencianos piensan chafar para tener una nueva coalición negacionista", que ha insistido en que es "el pecado original" y sin el que, a su juicio, "seguramente nos hubiéramos enfrentado mejor a una emergencia".

"Nos ha costado muy caro aquel pacto de la servilleta, nos ha costado muy caro el pacto del Ventorro y no queremos un nuevo pacto de la infamia. Lo que queremos es votar", ha apostillado.