Morant afirma que al PSPV no le ha "llamado nadie" para negociar los presupuestos y ve "muy difícil" apoyar las cuentas

Avisa a Feijóo y a la cúpula del PP de que si respaldan a Carlos Mazón tras su gestión de la dana "todos serán cómplices"

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha asegurado que al PSPV-PSOE no le ha "llamado nadie" para negociar los presupuestos de la Generalitat de 2025 y ha considerado "muy difícil" poder apoyar las cuentas del Consell liderado por Carlos Mazón "si la premisa del PP es negociar con Vox y tener el voto de sus aliados naturales".

"No podemos dar estabilidad a una coalición negacionista que consideremos que ha sido, en gran parte, el problema", ha justificado Morant, en declaraciones a los medios este sábado en Canet d'en Berenguer (Valencia).

La secretaria general del PSPV-PSOE ha lamentado "profundamente" que, "de nuevo", el PP "busca el encuentro con Vox" y ha advertido de que "meter a la ultraderecha en las instituciones era un problema porque condiciona políticas y consensos ampliamente establecidos en la sociedad valenciana".

De hecho, ha sostenido que la coalición PP-Vox ha sido "un fracaso", dado que no ha durado "ni un año" gobernando la Generalitat. "Vox abandonó al PP en esa competición racista, precisamente por los acuerdos que el PP podía o no establecer con el Gobierno de España sobre la ley de Inmigración. Y de nuevo Vox vuelve a condicionar al PP, que ha vuelto a romper el diálogo a propósito de la ley de Extranjería", ha expuesto.

Por ello, ha censurado que el PP está "totalmente condicionado por los negacionistas y la ultraderecha" que, ha remarcado, en la Comunitat Valenciana "la primera vez que se han tenido que enfrentar a una crisis han fracasado de manera catastrófica".

Frente a ello, ha reivindicado que los socialistas y el Gobierno de España harán "política de altura" y estarán "a la altura de las circunstancias". "Pero que no nos pidan que entremos a formar parte de esa coalición negacionista que, en realidad, no es la solución sino el problema", ha advertido.

"SOMOS EL MISMO PSPV"

Preguntada por la posibilidad de replicar en Les Corts el modelo de los presupuestos de la Diputación de Valencia, donde el PSPV votó a favor de las cuentas del gobierno del PP y Ens Uneix, Diana Morant ha recalcado que son "el mismo PSPV". "Somos los mismos", ha subrayado.

No obstante, ha matizado que, en el caso de la institución provincial, "no son los presupuestos que hubiera hecho el PSPV si hubiera estado gobernando". "No hemos querido mirar algunas partidas que no nos gustan", ha asegurado.

Morant ha explicado que los socialistas pusieron encima de la mesa "dos condiciones muy fáciles: la primera, que los presupuestos ayudaran de manera adecuada a las poblaciones y a los vecinos afectados por la dana, y hemos conseguido que esa cuantía económica se multiplicara por cuatro de lo que el PP presentaba inicialmente; y la segunda, que no hubieran recortes".

Así, ha valorado que, como "se han cumplido" ambas condiciones y los socialistas consideraban que eran "unos buenos presupuestos", han dado apoyo a las cuentas de la Diputación presidida por el 'popular' Vicent Mompó. En este contexto, ha justificado que el PSPV no puede votar unos presupuestos de la Generalitat "que no sean adecuados".

"LO PRIMERO QUE HAY QUE VER ES CÓMO SON"

"Lo primero que hay que ver es cómo son", ha indicado Morant, que ha criticado que el jefe del Consell "solo ha destinado 400 millones de euros a los municipios afectados por la dana" frente a los 16.000 millones del Gobierno de España, "40 veces más".

Al margen de ello, Morant ha denunciado que Mazón "se ha borrado del día 29" de octubre, "dijo que ni estaba ni tenía por qué estar", y ahora también "parece que se está borrando de la recuperación". Por ello, ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "no nos podemos permitir ni a un presidente ni a un Consell que se borre cada vez que sus vecinos lo necesiten".

Preguntada sobre si el PSPV negociará los presupuestos de la Generalitat para 2025, la líder de los socialistas valencianos ha esgrimido que a estas alturas no les ha "llamado nadie" y ha argumentado: "Si la premisa del PP es negociar estos presupuestos con Vox y tener el voto de sus aliados naturales, y con la negociación con Vox se cierran en banda, seguramente será muy difícil para nosotros porque no podemos dar estabilidad a una coalición negacionista que consideremos que ha sido en gran parte el problema".

"ESPERABA QUE DIMITIERA"

En esta línea, y tras el apoyo que en las últimas horas desde la cúpula del PP han transmitido a Mazón, Diana Morant ha insistido en que el dirigente valenciano "no tiene la legitimidad moral para continuar gobernando, y eso él lo sabe también". "Yo esperaba que dimitiera, no ha dimitido y el PSPV le ha pedido al PP que cesara a Mazón, y no lo hacen", ha admitido.

Por ello, ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la cúpula nacional del partido y al PPCV de que, si respaldan a Mazón tras su gestión de la dana, "todos serán cómplices". "Por tanto, el problema ya no será sólo Mazón, sino, de nuevo, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana", ha zanjado.