Morant, sobre la citación como testigo de Vilaplana: "La gente necesita la verdad" aunque la "descubran vía judicial"

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que las personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 "necesitan la verdad", aunque la tengan que "descubrir vía judicial".

Así se ha expresado la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en València, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado que declare como testigo en la causa de la dana, que se instruye en la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un restaurante el 29 de octubre de 2024.

Al respecto, Morant ha mostrado "respeto a las decisiones judiciales", al tiempo que ha recalcado que el PSPV siempre ha afirmado que Mazón, "por acción o por omisión, condicionó todo lo que ocurrió aquel día", por lo que cree que se necesita "trazar cuál fue la agenda y cuál fue la actitud" del jefe del Consell.

"Nosotros siempre hemos entendido que Mazón es el gran responsable de la negligente gestión de aquel 29 de octubre, porque no tomó conciencia, porque no estaba donde tenía que estar. Por tanto, todo lo que se instruya y acabe demostrando que, efectivamente, Mazón es el máximo responsable de toda una serie de negligentes decisiones por parte del Consell, pues será bueno, porque al final la gente lo que necesita es la verdad. Y si la verdad al final la tenemos que descubrir vía judicial, pues que sea vía judicial", ha aseverado.

Asimismo, ha precisado que, además de las responsabilidades judiciales, también están las responsabilidades políticas y ha reiterado que el Consell "no puede aguantar ni un minuto más" y ha instado a Mazón a dimitir y convocar elecciones.

Morant ha reprochado que, desde la dana, Mazón ha ofrecido "distintas versiones" de lo que ocurrió. "Ya no sé si vamos por la 10, la 11 o la 12, pero la cuestión es que todas se han ido desmontando con el tiempo", ha ironizado.