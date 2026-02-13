Morant cree que el PP está eligiendo muy bien dónde convoca elecciones y le reta a hacerlo en la Comunitat Valenciana

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 13 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado hoy que el PP está eligiendo muy bien dónde ir a elecciones, y le ha retado a convocarlas en la Comunitat Valenciana.

Morant ha realizado estas declaraciones ante los medios al ser preguntada por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que recordó a la Dirección del PSOE que también son dirección de los alcaldes y los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías, y ha lamentó "que se acabe hundiendo la infantería para que siga existiendo cuartel general".

La dirigente socialista, que ha afirmado no compartir esta visión, ha recordado que ella ha venido exigiendo elecciones en la Comunitat Valenciana.

"La excusa de los gobiernos autonómicos con el PP para adelantar elecciones es que no tenían presupuesto ni acuerdo con Vox, pues aquí no tenemos presupuesto, pero PP y Vox han entendido que lo mejor era arreglarlo en los despachos, tener un presidente que no hemos elegido los valencianos en vez de ir a elecciones, por lo que considero que el PP está eligiendo muy bien dónde ir a elecciones y les digo que se atrevan a convocarlas en la Comunitat Valenciana", ha concluido.