Morant dice que estarán "vigilantes" con las viviendas de protección en toda la Comunitat y acusa a Llorca de "encubrir"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press

Afirma que el 'president' ha venido para seguir fabricando esta política "de negocio, de amiguismo y de la corrupción".

CASTELLÓ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este viernes que estarán "muy vigilantes" y van a denunciar el caso de la promoción de viviendas de protección pública de Les Naus en Alicante, pero también en todo el territorio "con todo lo que esté en marcha"; y ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "encubrir" al alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como al alcalde de Jérica y al 'expresident' Carlos Mazón.

Morant se ha manifestado así ante los medios antes de clausurar en Castelló las jornadas interparlamentarias de los socialistas valencianos de la provincia.

La dirigente socialista ha comenzado recordando a Pérez Llorca que "Castellón existe", pues "es una provincia muy relevante en la Comunitat Valenciana" aunque para él "ahora se ha convertido en una mina, porque tiene un alcalde en Jérica que está investigado por la Justicia por abuso sexual a dos menores". "Es el presidente del PP en la Comunitat Valenciana y tiene que atender estas minas, que sé que no le gustará la realidad, pero la realidad es que hay un alcalde del PP al que el PP y el señor Pérez Llorca no le han pedido el acta de alcalde, ni lo han reprobado, ni nada de nada", ha añadido.

Pérez Lloca "sigue encubriendo al alcalde de Jérica porque se ha convertido en ese 'president' que se dedica a encubrir a los acosadores; al alcalde Barcala, al que no ha pedido la dimisión; y a Mazón, al que sigue manteniendo como diputado. En definitiva, tenemos un 'president' de la Generalitat que no nos merecemos, y tampoco en Castellón", ha dicho.

ZONAS TENSIONADAS

Morant ha recordado que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas y, en este caso, de la Generalitat Valenciana. "Los vecinos de Castellón tienen problemas en el acceso a la vivienda, y hay parte de estos problemas que se solucionarían aplicando la Ley de Vivienda estatal, ya que con su aplicación, en Navarra se han declarado zonas tensionadas y se ha bajado hasta un 8,5 por ciento el precio de alquiler y de acceso a la vivienda", ha subrayado.

Según ha apuntado la secretaria general del PSPV, en la Comunitat, Castellón es una de las cuatro zonas tensionadas, de manera que, "si se aplicara la Ley de Vivienda, se podría estar disminuyendo un 8,5 por ciento ese precio del alquiler y solucionar problemas reales, y no crearlos como está haciendo Pérez Llorca con la vivienda, pues está haciendo negocio". Al respecto, ha hecho referencia al "escándalo" de Alicante, donde, "para una promoción de viviendas que hacen se la han repartido entre ellos".

"Vamos a estar muy vigilantes, vamos a denunciar el caso de esta promoción de Les Naus en Alicante, pero también en todo el territorio con todo lo que esté en marcha, pues ha habido un cambio legislativo por decreto directamente del Consell que ha cambiado las condiciones de adjudicación y acceso a estas viviendas y ha permitido, en el caso de Alicante, un reparto y adjudicación absolutamente irregular, corrompiendo el sistema", ha apuntado Diana Morant.

Ha lamentado que se pueda acceder a una vivienda de protección pública cobrando 3.000 euros al mes, "cuando está diseñada para favorecer al acceso de la clase media y trabajadora". "Se está construyendo vivienda de protección pública sin mecanismos de control y se están repartiendo entre cargos y funcionarios trabajando para la administración pública del PP, y vamos a vigilar que no esté ocurriendo también en Castellón", ha añadido.

Morant ha pedido a Pérez Llorca "todas las explicaciones y que dé la cara y comparezca antes Les Corts", así como la vicepresidenta primera, Susana Camarero y, "de paso, que se acuerden de Castellón y de la sanidad, pues aquí hay un hospital que ha tenido dos millones de euros en el presupuestos y no se ha invertido ni uno".

GESTIÓN "BASTANTE INÚTIL"

Según la líder del PSPV, Pérez Lloca ha demostrado ser un 'president' "incapaz, con una gestión bastante inútil y que ha venido a la política para seguir encubriendo y fabricando esta política que sabe hacer muy bien en la Comunitat Valenciana el PP, de negocio, de amiguismo y de la corrupción". "Que deje de privatizar la sanidad pública e invierta, que construya vivienda pública y la reparta a la gente y no entre ellos, que aplique la Ley de Vivienda, que se ponga a trabajar y que repruebe al alcalde de Jérica y al alcalde de Alicante y que pida el acta al señor Mazón", ha insistido.

Preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, respecto a que "habría que dejar en el aire y preguntarse si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al Partido Socialista o a Compromís que también haya sido adjudicataria, que haya comprado alguna de estas viviendas" de Alicante, y que "quizá el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas", Morant ha indicado que es una acusación que "hace de la nada, seguramente del nerviosismo".

Camarero "está nerviosa, y yo también lo estaría si me hubiese dedicado a hacer nada en mi competencia y para lo poco que se está haciendo hay un reparto entre ellos", ha dicho la secretaria general de los socialistas valencianos, quien ha explicado que lo que ha ocurrido en Alicante es "muy grave: concejales se han repartido entre ellos los pisos, a sus hijos, a sus primos, a sus amigos, a sus sobrinos, a técnicos, lo que está fuera de la legalidad".

Diana Morant ha exigido que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Alicante "exijan la devolución de esos pisos", y también responsabilidad política. Al respecto, ha afirmado que "aquí la máxima irresponsable ha sido la consellera -Susana Camarero-, que impulsó el cambio de normativa que ha permitido que gente que cobra 60.000 euros tenga piso y que viviendas que aún no han sido adjudicadas con precio público estén ya en portales para su venta, es decir, ni siquiera se protege de por vida la vivienda de protección oficial".

"Si mantuviéramos toda la vivienda que se ha construido desde la administración pública, seríamos el país de Europa con más vivienda de protección pública", ha agregado.

"Toda esa perversión es responsabilidad de Susana Camarero, así que que deje de amenazar, que ya está suficientemente amenazada y que comparezca en les Corts y nos explique detallamente si ese cambio normativo se hizo expresamente para Les Naus o para más promociones", ha concluido Morant.