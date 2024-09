Morant, "con ganas" de poder "discutir" el proyecto político del PSPV en el próximo congreso: "Los militantes decidirán"

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reconocido sentirse "con muchas ganas" de poder "discutir" el proyecto político del partido en la Comunitat Valenciana en su próximo congreso a nivel autonómico, donde ha asegurado que será "la militancia y los simpatizantes quienes decidirán" el futuro de la formación.

De esta manera se ha pronunciado la líder de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts, donde se ha reunido con el Grupo Socialista para abordar el inicio de curso político. Tras mantener este encuentro, ha comparecido acompañada por el síndic del PSPV, José Muñoz, y los líderes provinciales Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, entre otros cargos.

Morant se ha mostrado, por tanto, con "muchas ganas" de poder "discutir un proyecto político" en el próximo congreso del PSPV, después de que no "pudiera hacerlo" en el cónclave extraordinario de los socialistas valencianos en que fue elegida secretaria general el pasado mes de marzo. Así, ha resaltado que la formación aspira a "sumar a la sociedad" a ese "gran debate" que llevarán a cabo los socialistas sobre su "futuro".

Para ello, ha valorado que los congresos sirven, a su vez, para que estén "mejor preparados", para tener los proyectos y liderazgos "actualizados y preparados" para las próximas elecciones municipales y autonómicas y, en definitiva, para "hacer los deberes". "No tenemos miedo a los congresos", ha defendido.

Preguntada por posibles 'batallas' internas que afloraran en estos foros, Morant ha señalado que no le "gusta" utilizar este término porque no afronta los congresos "como una batalla". "No tenemos que buscar la connotación negativa, iremos a discutir, debatir, reflexionar y acordar", ha incidido.

Al respecto, ha reivindicado que los socialistas son "muy democráticos" y, precisamente por ello, someterán a votación "todo lo que propongamos". "Y será nuestra militancia y nuestros simpatizantes quienes decidirán cuál es el proyecto socialista para la Comunitat Valenciana y en cada territorio con los que enfrentaremos el futuro", ha indicado.

EL PSPV, "EL PRIMERO" EN DEFENDER EL MODELO FEDERAL DEL PSOE

De cara al Congreso Federal del PSOE que acogerá Sevilla este próximo noviembre, Diana Morant ha avanzado que los socialistas valencianos, al ser "una de las federaciones más federalistas", serán "decisivos" en la nueva configuración de "modelo federal" del partido. "Esto solo lo puede hacer el PSOE porque las grandes revoluciones y los grandes cambios sociales en este país han venido siempre de la mano del PSOE", ha defendido.

De cara a esta convocatoria, ha afirmado que el PSPV está "muy ilusionado" y acudirá a defender su "forma de entender nuestro país, que es una visión federal". "Vamos a ser los primeros en defender este debate", ha adelantado.

En otro orden de cosas, y tras la reunión que ha mantenido con el grupo socialista de Les Corts para abordar el inicio de curso político, Morant ha resaltado el "diálogo permanente" entre la dirección nacional del PSOE y los representantes institucionales del partido, que son, estos últimos, quienes "defienden el modelo de partido y de sociedad que establecemos en las instituciones".

En este sentido, ha considerado que el PSPV goza en este momento de una salud "muy buena": "Eso se nota y nos lo dicen los compañeros cuando vienen a vernos".

Por último, ha reivindicado que los socialistas valencianos son "la gran alternativa" al gobierno del 'popular' Carlos Mazón, algo que, a su juicio, "la ciudadanía ya sabe". Para ello, ha alentado al partido a "conformar esa alternativa" y dar "seguridad a la ciudadanía" para que sepa "que tiene al Partido Socialista en forma y preparado para las próximas elecciones".