Morant insta al PP a pedir el acta a Mazón o expulsarlo: "Si no, lo seguirá encubriendo"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado al PP a pedir el acta del 'expresident' Carlos Mazón o expulsarlo porque, de lo contrario, "lo seguirá encubriendo". Además, ha expresado que las declaraciones del chófer y escoltas ante la jueza de la dana "corroboran" que el que fuera jefe del Consell "se pasó la tarde en El Ventorro mientras la gente se moría",

De esta manera se ha manifestado Diana Morant sobre las últimas declaraciones de los testigos que han sido citados por la jueza que investiga la gestión de la dana, que se saldó con 230 víctimas mortales. El chófer de Carlos Mazón ha afirmado este viernes a la jueza de la dana que el Es Alert que se mandó a la población a las 20.11 horas el día 29 de octubre de 2024 les sonó en el coche cuando todavía estaban en València de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En palabras de la líder de los socialistas valencianos, "de nuevo volvemos a ver y a corroborar a través de estos testimonios, a través de la gente que ha comenzado a pasar por el juzgado de Catarroja, que todo lo que nos contaron Mazón y el Consell era mentira". "Mazón se pasó aquella tarde en El Ventorro mientras la gente de la Comunitat Valenciana se moría", ha apostillado.

En este punto, Diana Morant ha señalado que Mazón continúa "sentado como diputado y aforado" en Les Corts Valencianes. "Por mucho que no aparezca en un pleno, como ocurrió esta semana, continúa siguiendo diputado. Por mucho que lo vayan a esconder, continúa sentado como diputado", ha afeado.

Dicho esto, ha animado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "si de verdad quiere dejar de encubrir a Mazón y pasar página lo que ha de hacer es pedirle el acta" o, ha dicho, "hacer un expediente de expulsión del Partido Popular". "Si no, todo el Partido Popular seguirá encubriendo a Mazón y formará parte de esta trama mentirosa que ha mentido a la población valenciana", ha sentenciado.