Morant justifica el "¿Pero te puedes callar ya?" a Tellado por "hartazgo": "Hay que explicárselo como en el cole"

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha justificado este jueves haber mandado callar ayer al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por "hartazgo" porque "no deja trabajar": "Hay que explicarle como en el cole que, cuando uno habla, tú te callas".

Morant, en declaraciones a los medios en València, ha explicado así que ayer le espetara a Tellado: "¿Pero te puedes callar ya? Cállate", por las interrupciones del portavoz 'popular' cuando estaba hablando el ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

En esta línea, ha señalado que se lo dijo por "hartazgo" porque es "muy difícil hacer tu trabajo y estar en una sesión de control en la que te están haciendo preguntas y tienes que contestar" cuando te están interrumpiendo.

"A mí me ha pasado; justo ayer no tenía que contestar ninguna pregunta, pero cuando contestas y tienes aquí en la nuca constantemente gente que realmente no ha venido a escucharte, que ha venido a increparte y a no dejarte hacer tu trabajo, pues hay un momento que dices, oye, por favor, cállate y déjame hablar y ayer le sucedió a Óscar López", ha comentado.

En ese sentido, ha recalcado que "lo mínimo, como a cualquier niño en el cole se lo explican, es que cuando habla uno, tú te callas y luego habla el otro". "A Tellado tenemos que volvérselo a contar como si tuviéramos que estar todavía en el cole", ha reprochado.