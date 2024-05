Morant reivindica al PSOE como "único voto útil" en las europeas frente a la "normalización del fascismo"

Critica que PP gobierna con "defensores de regímenes fascistas" y afea el "aquelarre con Milei como padrino político" celebrado en Madrid

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha hecho un llamamiento a "plantar cara a la ultraderecha y la derecha que abraza lo ultra" y ha abogado porque su formación "sea dique de contención contra la normalización del fascismo en Europa". Así, ha asegurado que el "único voto útil" en Europa "es el voto al PSOE" y ha alertado de que los votos al PP "solo sirven para volver al pasado".

Morant, durante su intervención este sábado en el Comité Nacional de los socialistas valencianos, ha denunciado que "el PP gobierna con los defensores de los regímenes fascistas que este fin de semana han organizado un aquelarre en Madrid con Milei como padrino político" y ha asegurado que "eso es lo que quieren ellos en la cita electoral de Europa y contra lo que tenemos que luchar: contra las políticas y los políticos del odio".

"Los que apostamos por la convivencia somos nosotros y no los que están reunidos con Milei este fin de semana precisamente en Madrid, que es la ultraderecha, que defiende la no convivencia, el no proyecto europeo, la defensa, en definitiva, de la no democracia y la antipolítica, el negacionismo de la ciencia, del cambio climático y de la violencia de género", ha remarcado.

La dirigente socialista ha apostillado que "peor que eso es el PP, que se abre a gobernar con la ultraderecha". "Está avisando ya a Europa de que posiblemente pueden gobernar con ellos", ha alertado, y ha aseverado que, por tanto, el "único voto útil que existe en Europa para seguir construyendo una Europa socialdemócrata, de valores y de libertad, es el voto al PSOE".

En este sentido, ha reivindicado que "la socialdemocracia es la única garantía de progreso en Europa" y ha destacado que "la historia reciente muestra que la respuesta y la solución siempre es más Europa". "Tenemos la obligación de defender los valores que han moldeado la sociedad europea como son la libertad, la igualdad y la fraternidad", ha agregado.

"Tenemos la obligación de plantar cara al PP más reaccionario, porque los votos al PP solo sirven para volver al pasado y convertir el presente en un presente tenebroso", ha sostenido.

"CONTRARREFORMA LEGISLATIVA"

Asimismo, Morant ha lamentado que el 'president' de la Generalitat, Carlos "Mazón, por fin ha presentado su programa electoral, ese pacto que firmó en secreto con la ultraderecha en una servilleta y que se resume en una contrarreforma legislativa a las conquistas sociales y de calidad democrática de los últimos años".

"Mientras nosotros aseguramos el derecho a la memoria y la dignidad de las víctimas, reabrimos una televisión pública digna y aseguramos la enseñanza de nuestra lengua, ellos blanquean el régimen franquista, censuran el valenciano de las escuelas y quieren convertir À Punt en el peor Canal 9", ha concluido.