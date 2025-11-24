Morant reprocha a Camarero que diga que "poco podía aportar" en el Cecopi: "Se borró de la emergencia"

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afeado a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales en funciones, Susana Camarero, que haya afirmado en su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso que "poco podía aportar" en el Cecopi durante la dana, lo que a su juicio demuestra que "se borró de la emergencia".

Así lo ha manifestado después de que Camarero (PP) haya subrayado en el Congreso que "nadie" la esperaba en el Cecopi, que estuvo el tiempo que la agenda le "permitió" y que un secretario autonómico le iba trasladando las incidencias que afectaban a su conselleria. "Poco podía aportar yo allí", ha dicho justificando su salida del Cecopi.

Morant ha denunciado que "no puede ser que todos los miembros del Consell digan que no tenían nada que decir, nada que aportar y nada que hacer en la peor crisis que han vivido los valencianos en los últimos tiempos".

"Al final, si sumamos a todos los comparecientes y a todos los responsables del Consell, empezando por Carlos Mazón ['president' en funciones], aquí nadie tenía nada que hacer el 29 de octubre", ha reprochado en declaraciones a los medios en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC).

Por contra, ha recalcado: "Yo formo parte de un gobierno que, cada vez que ha habido una crisis como el apagón o la propia dana, todos los días nos sentábamos el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] y todos los miembros del Consejo de Ministros que teníamos algo que aportar. Todos los días".

Además, ha criticado que la vicepresidenta en funciones haya "reconocido una mentira" en el Congreso sobre una respuesta parlamentaria de su departamento al grupo socialista en Les Corts. Según ha explicado, el PSPV preguntó por si se informó a los usuarios de teleasistencia en la dana y Conselleria "contestó por escrito que sí", mientras "ahora en el Congreso dice que ese papel no vale para nada".

"Es de una extrema gravedad", ha advertido, para subrayar que "la mentira institucional a la que nos han acostumbrado Susana Camarero, el señor Mazón, todo el Partido Popular, todo el Consell, también Feijóo, no cabe en política".

"PP Y VOX JUEGAN AL MONOPOLY CON LOS VALENCIANOS"

Frente a este Consell "negligente y mentiroso", Morant ha exigido, una vez más, elecciones anticipadas y que PP y Vox aclaren los términos de su negociación para investir al candidato del PP a 'president' y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, cuando faltan tres días para el debate en Les Corts y no se conoce "ningún detalle" del acuerdo.

"El Partido Popular y Vox están jugando al Monopoly con la Comunitat Valenciana, con el dolor de las víctimas, con las necesidades y los derechos de los valencianos y las valencianas, simple y llanamente para mantener el poder en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.