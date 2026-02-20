Morant subraya que el Gobierno está "al lado" de la denunciante del exDAO: "Actuamos de manera rápida y contundente"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que el Ejecutivo central está "al lado" de la policía que ha denunciado al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por agresión sexual, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno actúa "de manera rápida y contundente".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios en València antes de participar en la charla 'Ací estem per la joventut' organizada por Juventudes Socialistas, en alusión a la denuncia por acoso sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

La también líder de los socialistas valencianos ha indicado que el PSOE está "al lado de la víctima". "En el momento en el que conocimos las acusaciones, se tomó la decisión de apartar de manera fulminante a esta persona de su cargo", ha relatado.

De manera que, ha dicho, por una parte, "apoyo a las víctimas, acompañamiento y trabajo" para que los puestos de trabajo sean "seguros" para las mujeres porque, a su juicio, "estas cosas se tienen que afrontar con una mejora del sistema para que las mujeres se sientan seguras para denunciar".

Por otra parte, Diana Morant ha apuntado que "la mejor de demostrar que estas conductas no caben es que, cuando se tiene información, se actúa de manera rápida y contundente, como ha hecho el Ministerio de Interior".

"Nosotros continuaremos así: apoyando las víctimas, acompañándoles, haciendo que sea seguro interponer una denuncia porque el sistema te acompaña, te cree y, por otra parte, contundencia contra las personas con estas actitudes que no caben en ningún lugar de responsabilidad", ha sentenciado.