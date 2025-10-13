Morat, nuevo 'fichaje' de LOS40 Music Awards Santander 2025 en València

Archivo - El grupo Morat posa para Europa Press. ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cartel de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena de València, suna a Morat, "la banda latina más exitosa del momento".

Los colombianos se incorporan a la nómina de estrellas junto a otras ya desveladas, como Ed Sheeran, Aitana, Rels B, Beéle, Dani Martín, Dani Fernández, Pablo Alborán, Myles Smith, Danny Ocean, Alleh & Yorghaki, Nil Moliner y Valeria Castro.

Las sorpresas, recalca la organización en un comunicado, "no acaban aquí, ya que la emisora confirmará a más estrellas a lo largo de las próximas semanas".

Morat, la banda de pop-folk que ha conquistado Latinoamérica y Europa tras batir todos los récords con su gira de estadios, hará vibrar el Roig Arena de Valencia el próximo 7 de noviembre. Tras arrasar con hits como 'porfa no te vayas', 'Besos en guerra', 'Cómo te atreves' o 'Me toca a mí', Morat regresa a LOS40 Music Awards Santander para ofrecer un espectáculo que transformará el recinto en una fiesta llena de ritmo colombiano.

Bajo el lema 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá en València a grandes referentes de la música nacional e internacional. La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

El listado de nominados se conocerá el próximo 16 de octubre en un programa especial que podrá verse a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.