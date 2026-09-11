Morella (Castellón) alcanza una temperatura mínima de 3,1ºC y, Vistabella del Maestrat, 3,5

Archivo - Amanecer en Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Morella ha alcanzado esta noche una temperatura mínima de 3,1ºC y, Vistabella del Maestrat, 3,5, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les ha seguido Castielfabib Arroyo Cerezo, con una temperatura mínima de 3,6ºC; Vilafranca de la Pobla del Bellestar, con 4,1; y Ares del Maestrat, con 4,5ºC.

En general, durante la noche se han registrado temperaturas bajas en el interior norte de la autonomía, y en los Puertos y el Rincón de Ademúz se ha bajado de los 10ºC. Las zonas más frías han descendido a 3-4ºC.

Solo las zonas más cálidas del litoral de la Comunitat se han quedado esta noche por encima de los 20ºC, han apuntado las mismas fuentes.