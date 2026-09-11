Morella (Castellón) alcanza una temperatura mínima de 3,1ºC y, Vistabella del Maestrat, 3,5

Archivo - Amanecer en Valencia
Archivo - Amanecer en Valencia - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 9:27
Seguir en

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Morella ha alcanzado esta noche una temperatura mínima de 3,1ºC y, Vistabella del Maestrat, 3,5, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les ha seguido Castielfabib Arroyo Cerezo, con una temperatura mínima de 3,6ºC; Vilafranca de la Pobla del Bellestar, con 4,1; y Ares del Maestrat, con 4,5ºC.

En general, durante la noche se han registrado temperaturas bajas en el interior norte de la autonomía, y en los Puertos y el Rincón de Ademúz se ha bajado de los 10ºC. Las zonas más frías han descendido a 3-4ºC.

Solo las zonas más cálidas del litoral de la Comunitat se han quedado esta noche por encima de los 20ºC, han apuntado las mismas fuentes.

Contador

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press