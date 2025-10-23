La Mostra abre boca con 'La cena', una comedia "urgente" sobre la posguerra con el humor como "arma de defensa y ataque"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de la Mostra de València prepara su cita inaugural con la proyección de la película 'La Cena', una comedia "urgente" que reivindica el uso del humor como "arma de defensa y ataque" y busca que el público no se olvide de "lo que supone una guerra y una dictadura".

La cinta se ha presentado este jueves en los Cines Babel de València y la rueda de prensa posterior ha contado con la presencia de su director, Manuel Gómez Pereira; los intérpretes Asier Etxeandia y Elvira Mínguez; las productoras valencianas del film, Lina Badenes y Ana Camacho, y la directora de la Mostra, Sara Mansanet.

Ambientada en el Madrid de la posguerra, 'La cena' sitúa su acción tras el final de la Guerra Civil. El dictador Franco encarga un banquete de celebración en el Hotel Palace, y un joven teniente (Mario Casas), un maître conservador y conformista (Alberto San Juan) y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben organizarlo en tiempo récord.

Entre los reclusos se encuentra una anarquista militante (Elvira Mínguez), mientras un fascista (Asier Etxeandia) supervisa la operación. Una sátira corrosiva sobre el poder, la obediencia y la dignidad, donde en la cocina se cuece algo más que un menú: la posibilidad de la fuga.

La película es una adaptación de la obra de teatro 'La cena de los generales' de José Luis Alonso de Santos y hace uso de la comedia para acercar al espectador al régimen franquista y a todo lo que conllevó en la España de posguerra.

Para el director, el uso de la comedia y del humor sirven como "arma de defensa y ataque" y considera que es "muy saludable utilizarlo" ya que "te permite llegar a sitios donde, solamente con el drama, se hace más espeso".

EL HUMOR: "UNA MEDICINA PARA EL ALMA"

En este sentido, ha destacado que en la obra original la comedia estaba también presente porque su autor consideraba el humor como "una medicina para el alma" y él se sentía como "un boticario": "Como somos un servicio público yo creo que nuestra obligación es dar esas pildorillas para que la gente sepa recibir las historias de otra manera y, de hecho, yo creo que con humor se han contado incluso historias maravillosas", ha subrayado el cineasta.

Respecto al hecho de hacerle llegar este tipo de historias a las nuevas generaciones haciendo uso del humor, Gómez Pereira ha señalado que a los jóvenes "les hace falta que recuerden un poco lo que supone una guerra y una dictadura" ya que, según ha indicado, en una encuesta televisiva "muchos consideraban que con Franco se vivía mejor".

Por lo que les ha recordado que este tipo de regímenes autoritarios son algo que "tenemos muy cerca". "No es algo que no esté sucediendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, con esos dictadores disfrazados de populismo entonces son muy peligrosas esas corrientes", ha aseverado.

"Yo pertenezco a una generación de la que me siento afortunado porque hemos luchado por una democracia y, entonces, a mí me sabría muy mal perder todo lo que hemos avanzado", ha incidido el director quien ha pedido "tener cuidad con las cosas porque estamos a punto a lo mejor de perder todo eso".

"No se trata de hacer apología --ha proseguido-- pero me parece que a través de la comedia y del cine y, en general, de la cultura es nuestra obligación contar para que si la gente joven, que a lo mejor no ha sido o no es consciente de todo eso, pues que lo empiece a ser nuevo".

En esta línea, la productora Lina Badenes ha asegurado que una de las cosas que les hizo tomar la decisión de participar en la película fue el hecho de que "hablara desde la comedia de algo que en España no habíamos visitado con ese tono todavía".

"SER CAPACES DE REÍRNOS DE NOSOTROS MISMOS"

"Pensé en que tenemos películas como 'Jojo Rabit' haciendo una comedia antibelicista sobre el nazismo, o incluso tenemos cine de Chaplin riéndose de Hitler hace no sé cuántos años, y no hay una película española contemporánea", ha indicado Badenes quien defiende que "podemos ser capaces de reírnos de nosotros mismos y no por ello dejar de ser críticos".

Por su parte, la actriz Elvira Mínguez ha reivindicado que 'La cena' es una comedia "urgente" en un momento en el que "todo es 'fast food'" y "la gente no tiene capacidad de reflexión": "Se comen las noticias 'fake news' normalmente y con eso ya elaboran una argumentación absurda".

"Con que haya un par de personas o un par de chicos que después de ver la película sientan curiosidad por ver lo que pasó, bien está", ha afirmado la actriz.

Asimismo, Asier Etxeandia ha insistido en que "España tiene que reírse de sí misma" y por ello considera que la comedia es "la mejor forma para que podamos ver algo tan terrible".

"Estamos en un momento histórico, en un momento que ocurría una desgracia muy fuerte y eso y esa tensión de que cualquiera podía morir hace que se disparen los comportamientos y por salvarte la vida te encuentres haciendo cosas que, si lo ves desde fuera, resulta cómico pero no porque hagas un 'gag' sino porque la situación resulta cómica. La comedia viene del desastre, del drama absoluto y ahí es donde viene el esperpento que es lo que era España", ha aseverado.

ONCE DÍAS DE PROYECCIONES

Tras la proyección inaugural de este jueves en el Teatro Principal de València, con la presencia del equipo artístico y técnico, autoridades y representantes del sector audiovisual, la Mostra da comienzo a once días de proyecciones, encuentros y actividades que celebran cuatro décadas de compromiso con el cine mediterráneo.

La película es una producción hispano-francesa de Cristóbal García desde La Terraza Films, Lina Badenes desde Turanga Films, Roberto Butragueño desde Sideral Cinema, Entre Medina y Genaro AIE y Halley Production que llegará a los cines de la mano de A contracorriente.

El elenco de 'La cena' está liderado por Mario Casas y Alberto San Juan acompañados de un reparto coral con Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines,entre otros. La película cuenta con guion de Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y Manuel Gómez Pereira.

La cinta se ha rodado en diferentes espacios de València como el Palacio de las Comunicaciones, el Ateneo Mercantil o la sede de la Confederación Empresarial de València (CEV) y en Madrid y Canarias.