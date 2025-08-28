Muere un hombre ahogado en la playa de Port Saplaya

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido ahogado este jueves en la playa de Port Saplaya, en Alboraia (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad, que no han podido precisar la edad de la víctima.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.10 horas, cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso y ha movilizado hasta el lugar a efectivos sanitarios.

A su llegada, los servicios de socorrismo de la citada playa habían iniciado las maniobras de reanimación, que ha continuado el personal del CICU, sin éxito, y solo ha podido confirmar el fallecimiento.