Una muestra fotográfica rinde homenaje al comercio local de Alicante

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas de Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López y Nayma Beldjilali, han presentado este lunes una exposición fotográfica organizada para conmemorar el Día del Comercio Local.

La muestra se podrá contemplar este viernes en la plaza del Ayuntamiento, en horario de 09.00 a 14.30 horas, y reúne un centenar de fotos que ofrecen una mirada sobre la evolución del comercio, mercados y mercadillos en el centro y los barrios que han sido cedidas por el Archivo Municipal y las diferentes asociaciones y entidades comerciales.

Con el lema 'Día del Comercio Local. Nuestro comercio', la propuesta ofrece un repaso a través de la historia de comercios para "darles visibilidad", ya que "son un pilar imprescindible" de la ciudad. Habrá animación con un presentador y el evento contará con 'dolçaines' y 'tabalets', así como con un espacio para que los ciudadanos se puedan hacer fotografías.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado durante la presentación de la exposición que "son muchos años de historia" y que con esta muestra el Ayuntamiento ha querido, "de la mano" de las asociaciones y del Archivo Municipal, "rendir homenaje al tejido comercial para seguir poniéndolo en valor y realizando acciones que fomenten" el "comercio de proximidad cercano, sostenible y de calidad".

Asimismo, está previsto que se instalen en la plaza cuatro carpas informativas de la OMIC, la Junta Arbitral de Consumo, el Cerca y la Concejalía de Comercio, en las que se ofrecerá a los ciudadanos información y donde se podrán atender las consultas.

Por su parte, la edil Nayma Beldjilali ha explicado que "desde el Archivo Municipal de Alicante se ha cedido a la Concejalía de Comercio unas 25 fotografías seleccionadas para poder ver el paso de los años de los comercios tradicionales del ayer y del presente".

Para esta celebración, la Generalitat Valenciana ha creado una imagen del Día del Comercio Local, con el eslogan 'La compra más próxima. Acércate', que pretende "reforzar el concepto de compra de proximidad y cercanía, que también significa prosperidad, futuro y la humanización del comercio y del propio proceso de compra, apostando así por un modelo de ciudad sostenible, humana y cohesionada".

"Invitamos a los alicantinos a que vengan el próximo viernes a visualizar la historia de nuestros comercios para reflexionar sobre su evolución. Con su trabajo y esfuerzo diario han construido ciudad y queremos rendir homenaje a su memoria a través de las fotografías para poner cara también a los rostros que han construido el tejido comercial. Es un tributo a los comerciantes, a su legado, historia y futuro", ha aseverado López.

IMÁGENES CEDIDAS

La muestra ha sido cedida por el Archivo Municipal de Alicante y las asociaciones de comerciantes de Corazón de Alicante, San Blas, ACUA (La Florida), Maisonave, Gerona, Galerías del Pla, San Gabriel, Calderón de la Barca, Quintana, Benalúa, Teatro, Mercados de Alicante, Venmercal (Mercadillos) y Pla Carolinas.