Una muestra "nostálgica" conmemorará en el Ateneo de València el 60º aniversario de Scalextric

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de València abrirá sus puertas de cara a la campaña de Navidad a una cita que une "historia, emoción y velocidad". Así, del 27 de noviembre al 6 de enero, el Salón Noble acogerá una gran exposición con motivo del 60º aniversario de Scalextric, la icónica marca de circuitos y coches eléctricos que ha acompañado a varias generaciones.

De este modo, los cerca de 400 m2 de este emblemático salón se convertirá "en todo un paraíso para los aficionados, grandes y pequeños, al motor y a la nostalgia", destacan los responsables de la institución cultural en un comunicado.

La muestra incluye la primera reproducción en Scalextric del circuito urbano de Madrid, una instalación de 24 metros cuadrados que recrea casi al detalle el trazado madrileño. Los visitantes podrán disfrutar de una pista gigante de 4 carriles con coches de Fórmula 1, donde podrán competir con familiares y amigos. Además, los más pequeños tendrán su propio espacio de carreras con pistas adaptadas para ellos.

Las pistas de Scalextric contarán con cuentavueltas y cronómetros. Los participantes con más vueltas completadas o mejores tiempos recibirán premios exclusivos y podrán inmortalizar su victoria en el podio oficial instalado para la ocasión. Cada visitante podrá repetir la experiencia tantas veces como desee, adquiriendo nuevos tickets de participación.

RECORRIDO A LO LARGO DE SEIS DÉCADAS

La exposición ofrecerá un viaje por los 60 años de Scalextric, con más de 150 coches, 19 circuitos y una amplia selección de piezas únicas como revistas y catálogos antiguos, planos y bocetos originales; ilustraciones de Bargalló, maquetas en madera; modelos de coches históricos; productos destacados y curiosidades como los "My First", cronómetros o trainers.

Las entradas se podrán adquirir en las propias taquillas del Ateneo o a través del enlace https://ateneovalencia.es/event/exposicion-60-anos-de-scalextric-y-disfruta-jugando-en-la-replica-del-circuito-urbano-de-madrid-360/register.

La exposición abrirá todas las mañanas de 12:00 a 14:30 h y todas las tardes de 18:00 a 21:00 h. Los precios de las entradas oscilan desde los 8 euros para grupos de más de 5 personas, socios del Ateneo, niños y niñas (hasta 12 años) y jubilados/as; 12 euros entre semana y 14 euros los fines de semana, y festivos.