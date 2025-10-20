Una muestra recoge el testimonio directo de los afectados por la dana a través de sus fotografías y palabras

'Lodo. Miradas de lo vivido' abre sus puertas en la sede de CaixaBank con cerca de 350 imágenes enviadas por la población

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Lodo. Miradas de lo vivido' reúne cerca de 350 fotografías y vídeos tomados por testigos que sufrieron en primera persona la dana del 29 de octubre, así como sus reflexiones y palabras, para "dar voz a las personas afectadas" coincidiendo con el aniversario de la tragedia.

Calles anegadas, vehículos apilados, un vestido de fallera manchado, un agujero en el techo de casa, personas voluntarias trabajando durante la emergencia, corazones y 'gracias' escritos con barro y hasta unos muñecos de Epi y Blas embadurnados que siguen sonriendo componen esta panorámica que puede visitarse a partir del martes en la sede de CaixaBank (c/ Pintor Sorolla, 2).

La exposición, promovida por Divina Seguros con la colaboración de la Fundación La Caixa y la Universitat Politècnica de València, está comisariada por Pedro Vicente-Mullor y es el resultado de una convocatoria pública para recibir imágenes de la ciudadanía sobre la dana. De entre los más de 2.000 documentos recibidos durante el verano, se han seleccionado 350 fotografías y vídeos.

El objetivo era "darle protagonismo a esa persona que hizo la fotografía con su móvil, primando el relato personal más allá de la calidad técnica", ha explicado el comisario durante la presentación de la exposición. Así, es "una exposición de testimonios donde los protagonistas son las personas que lo vivieron en primera persona".

"Ocurre algo común a todos los testimonios que es que son universales", ha indicado el comisario. Cerca de un 30% de las fotos recibidas se corresponden con vehículos y aproximadamente una cuarta parte muestra a los voluntarios e inmortaliza la solidaridad que levantó a la sociedad. En otra parte de las imágenes el protagonista es el barro, acumulado sobre las calles y los enseres personales, ha detallado Pedro Vicente-Mullor.

Algunas fotografías capturan símbolos y "pequeñas creaciones que la dana ha dejado", como las sonrisas entre lodo de dos muñecos de Epi y Blas o un libro de la historia de la Comunitat Valenciana lleno de barro.

Junto a este material se proyecta una recopilación de vídeos grabados en la noche del 29 de octubre. "Muestran ese agua que al final fue la causa de todo", captada por "gente absolutamente desconcertada grabando con el móvil aún no saben muy bien qué", ha explicado el comisario.

"YA NO HABRÁ MÁS PAELLAS"

Se pidió que las personas acompañasen las imágenes de un título, y el resultado fueron textos de "enorme carga emocional y social", por lo que se decidió que todas estas palabras compartiesen protagonismo con las imágenes, ha destacado el comisario.

"Ya no habrá más paellas", "aún sueño con aquella noche", "todo el mundo en la calle y solo había silencio", "era como estar dentro de un río", reflexionan y recuerdan los vecinos de la zona cero. Por ejemplo, Amparo Garrigues de Sedaví, que lamenta que "en estos escombros están nuestras fotos, nuestros recuerdos y toda una vida que se acaba de destrozar". O Ximo Mengual, de Paiporta, que afirma que "saldrá el sol, las calles estarán limpias y seremos más fuertes".

"Un objetivo que teníamos muy claro era que hubiera un poquito de esperanza, una mirada al futuro. En muchos de los paneles se ve a los voluntarios, los corazones en barro, con un punto de vista un poco esperanzador y positivo", ha comentado Pedro Vicente-Mullor.

La exposición se organiza en paneles fácilmente movibles porque nace con vocación itinerante para llevar los testimonios de la dana a otros lugares. Tras València, está previsto que llegue a Madrid, Barcelona y Sevilla. "Creo que debería ir sí o sí a todos los pueblos afectados", ha avanzado el comisario.