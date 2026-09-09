Municipios de Alicante adoptan medidas preventivas por la alerta naranja de lluvias y tormentas

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ALICANTE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Municipios de Alicante han adoptado medidas preventivas por la alerta naranja de lluvias y tormentas activada por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) para este miércoles en todo el litoral de la provincia, ante la previsión de que se produzcan, a partir de las 14.00 horas, lluvias con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora que pueden ir acompañadas de granizo grande y de rachas de viento muy fuertes.

Así, el Ayuntamiento de la capital alicantina ha acordado cerrar, a partir de esa hora, los parques públicos municipales y el Castillo de Santa Bárbara. Del mismo modo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) abrirá sus puertas entre las 20.00 de este miércoles y las 08.00 del jueves, al tiempo que la Concejalía de Bienestar Social activa su protocolo de atención para este tipo de situaciones.

Todos los servicios municipales de emergencias y, en particular, la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, permanecen activados con carácter preventivo y "se ha reforzado el control del tráfico a la hora de la salida de los colegios en este primer día del curso escolar", según un comunicado del consistorio alicantino.

El Ayuntamiento de Alicante ha apuntado que hace "un seguimiento constante de la situación meteorológica" y que tomará nuevas medidas preventivas si fuera necesario en relación con el baño en las playas y en cuanto a las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales.

Los parques afectados por el cierre son, entre otros, La Marjal de Playa de San Juan, Gabriel Miró, Canalejas, Portal de Elche, Palmeral de San Gabriel, Panteón de Quijano, Lo Morant y Juan Pablo II. En cuanto a los veladores, en la vía pública, se recomienda a los establecimientos que adopten "las máximas precauciones ante la posibilidad de que se puedan registrar vientos de intensidad".

EL CAMPELLO, TORREVIEJA Y TEULADA

Por su parte, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, también ha decretado medidas extraordinarias de prevención para garantizar "la seguridad de la ciudadanía". Así, a partir de las 14.00 horas de este miércoles y hasta el fin de la alerta naranja, se cierran de manera preventiva parques y jardines públicos, el cementerio municipal y el polideportivo El Vincle, además de parques acuáticos en las playas.

Igualmente, queda prohibido el uso de espacios municipales abiertos o sin vallar y aparcar en zonas inundables y, en edificios docentes, deportivos o de pública concurrencia, la actividad se limita exclusivamente al interior, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, el Ayuntamiento de Torrevieja, tras una reunión mantenida con el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), ha firmado este miércoles un decreto por el que se acuerda la suspensión temporal de las actividades al aire libre y el cierre de los parques y jardines de la ciudad desde las 14.00 hasta las 23.59 horas.

El consistorio ha señalado, en un comunicado, que la resolución municipal se adopta como medida preventiva ante la posibilidad de que se produzcan durante las próximas horas episodios meteorológicos que puedan generar situaciones de riesgo para la población.

De esta manera, quedan suspendidas en Torrevieja durante el horario estipulado todas las actividades al aire libre organizadas o desarrolladas en espacios municipales, mientras que el acceso a los parques y jardines de la ciudad permanecerán cerrados durante el periodo indicado.

La resolución también establece que el mercadillo de La Mata adelantará su cierre a las 12.45 horas de este miércoles, con el objetivo de facilitar la retirada de los puestos y evitar que comerciantes y usuarios permanezcan en este espacio durante las horas en las que estará vigente el aviso naranja.

Asimismo, el Centro Cultural Virgen del Carmen queda establecido como emplazamiento municipal de referencia a modo de refugio climático. Estas dependencias permanecerán abiertas hasta las 08.00 horas de este jueves.

De igual forma, el Ayuntamiento de Teulada ha comunicado que, desde las 14.00 y hasta las 23.59 horas, permanecerán cerradas la piscina municipal, las instalaciones deportivas al aire libre, los parques infantiles y caninos y se suspenderán las actividades previstas al aire libre, según ha informado la administración local en sus redes sociales.

CRUZ ROJA

Ante esta situación, Cruz Roja ha activado recursos de emergencia para la atención de personas en situación de "extrema vulnerabilidad" en las ciudades de Alicante y Torrevieja, ha informado la entidad en un comunicado.

Por un lado, ha explicado que en la capital alicantina sus equipos estarán brindado asistencia y alimentación a personas sin hogar en el CAUS, espacio que se va a habilitar como albergue para las próximas horas.

En Torrevieja, en el Centro Cultural Virgen del Carmen, a solicitud del consistorio, van a instalar un albergue provisional con capacidad para 15 personas, ampliable en función de la necesidad, para la atención y pernocta.

En otras localidades, Cruz Roja ha asegurado que va a reforzar sus equipos de atención en calle para prestar especial atención y cuidado de las personas vulnerables.