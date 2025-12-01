Mus afirma que Pradas "no dijo nada distinto" sobre la ausencia de Mazón a lo que él mismo ya reconoció cuando dimitió

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, durante la entrevista emitida este domingo en el prgrama 'Salvados' de LaSexta, "no dijo nada distinto" sobre la ausencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "a lo que ya dijo el propio presidente en su discurso de dimisión".

Martínez Mus se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios durante una visita a Alfafar (Valencia), preguntado por las declaraciones de Pradas, en las que la exdirigente autonómica aseguró que no esperó a Mazón para enviar el Es-Alert y manifestó que el mayor error de Mazón fue no haber estado en el Cecopi el día de la dana del 29 de octubre de 2024.

El conseller ha explicado que no ha hablado "recientemente" con Pradas, aunque sí "algunas veces" en el pasado. Sobre qué opinión le mereció la entrevista, ha comentado que cree que "no hay ningún hecho nuevo" ni "nada distinto a lo que ya habíamos podido saber en las propias declaraciones" de la exconsellera en el juzgado.

"Lo que añadió fueron sus sensaciones personales o sus sentimientos, y ahí no tengo nada que decir", ha indicado, antes de insistir en que, por lo que respecta a los hechos, "no hay nada nuevo que ella no haya contado con antelación en el propio juzgado y que se haya acreditado durante estos meses".

Preguntado en concreto por las palabras de Pradas sobre la ausencia de Mazón, Martínez Mus ha subrayado que ella "no dijo nada distinto a lo que ya dijo el propio presidente Mazón en su discurso de dimisión". "Era uno de los errores que él manifestó haber cometido. Ella enfatizaba lo mismo", ha agregado.

Asimismo, respecto a que la exconsellera afirmase que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió que ya no llamara al entonces 'president', Martínez Mus ha señalado: "Son conversaciones que ella refiere, que le incluyen a ella y otras personas y que yo no sé ni puedo saber".

NUEVO CONSELL

Por otro lado, preguntado por si el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, le ha comentado qué cambios hará en el Consell y por si puede avanzar algo al respecto, Martínez Mus ha manifestado que esto "depende del presidente".

"Será él el que diga lo que quiere hacer, cuál es su plan. Tiene toda la capacidad y la funcionalidad para hacerlo, lo debe hacer, y los demás simplemente acataremos y estaremos donde tengamos que estar en cada momento, como siempre", ha expresado.

Sobre cuál es la nueva línea política que Pérez Llorca le ha transmitido que seguirá, Martínez Mus ha respondido que "todos lo escuchamos en el debate de su investidura, va a hacer una hoja de ruta clara, buscando trabajar para los valencianos, apartarnos un poco del ruido que se ha estado haciendo estos últimos meses que no produce nada más que eso, ruido, y no da soluciones".

Martínez Mus ha añadido que Pérez Llorca va a "intentar cambiar un poco el paso y centrarnos en lo importante, en lo que nos queda por hacer, que es mucho, y especialmente en lo que nos queda por reivindicar".

En ese sentido, ha reclamado al Gobierno central "las obras de encauzamiento y de tratamiento de barrancos que están tan detenidas" y que son las que deebrían "habernos preocupado desde el primer día" pero "no han cambiado ni desde el día 29 de octubre del 2024".

Respecto a si ha hablado con Pérez Llorca desde que fue investido, Martínez Mus ha explicado que lo hizo durante la jornada del debate de investidura y que "será él el que luego cuente lo que crea conveniente y la composición del Consell".

Finalmente, sobre si él confía en seguir en la Vicepresidencia Segunda, ha declarado: "Yo creo que habrá que esperar también que lo diga él. Obviamente yo tengo buen concepto de mí mismo, faltaría más".