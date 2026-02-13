El Museo de Bellas Artes renueva su sala de pintura medieval y avanza en la remodelación de la colección

Museo de Bellas Artes de Valencia. Trabajos de remodelación y restauración. 9 de febrero 2026 - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ultima la remodelación de su sala de la colección permanente dedicada a la pintura medieval valenciana con una nueva disposición museológica de los fondos que en ella se exhiben.

Las actuaciones programadas para la renovación de la planta baja del Museo han permitido que la gran sala en la que se presentan la colección de retablos y tablas del gótico valenciano se haya reordenado para "una mejor comprensión de la evolución del arte valenciano del siglo XV", explican los responsables de la pinacoteca.

"En 2026 el Museo de Bellas Artes de Valencia avanza en la renovación de la museografía de sus salas de pintura medieval. De este modo, Nuevos retablos de Pérez Cabanes serán puestos a disposición del público por primera vez en muchos años", ha resaltado el director del museo, Pablo González Tornel.

Así, los trabajos realizados hasta el momento han facilitado la incorporación al discurso museográfico de la obra completa del pintor valenciano Pere Cabanes, documentado en València entre 1472 y 1538 y uno de los más destacados difusores del estilo cuatrocentista italiano.

De este maestro, se ha incorporado también a sala el 'Retablo de Almas con la misa de San Gregorio', que fue encargado por la familia Artés para decorar su capilla en la cartuja de Porta Coeli, conjunto que sirvió para bautizar al pintor anónimo que lo realizó como 'Maestro de Artés', que actualmente se identifica con Pere Cabanes.

El avance de la instalación, que se realizará en dos fases para facilitar la visita del público a esta parte de la colección permanente del Museo, supone un trabajo ingente del personal técnico de Restauración del Museo, que supervisa cada movimiento de obra, revisa y acondiciona las piezas que son necesarias para el nuevo discurso museográfico que está previsto concluir en la última semana de febrero.

A partir de este momento las obras maestras de Gherardo Starnina, Jaume Mateu, Rodrigo de Osona o el Maestro de Perea brillarán con una nueva luz en el Museo de Bellas Artes de València.