El Museo Bellas Artes de València exhibe una pintura de Seghers como 'Obra invitada' en la Fundación Casa de Alba

La obra 'Guirnalda de flores con el Noli me tangere', del pintor flamenco Daniel Seghers (1590-1661) y perteneciente a la colección del Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), es desde este martes la nueva 'Obra invitada' en el Palacio de Liria. - REMITIDA MUBAV

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Guirnalda de flores con el Noli me tangere', del pintor flamenco Daniel Seghers (1590-1661) y perteneciente a la colección del Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), es desde este martes la nueva 'Obra invitada' en el Palacio de Liria, sede de la Fundación Casa de Alba en Madrid.

Se trata de un óleo sobre lienzo (91 x 72 cm) realizado hacia 1615-1620 por el artista de Amberes, reconocido por su especialización en la pintura floral y por la creación de numerosos prototipos de guirnaldas y floreros que ejercieron una notable influencia en la escuela flamenca de su tiempo.

A la presentación de la obra, que permanecerá expuesta hasta el próximo mes de octubre, han asistido el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona.

González Tornel ha manifestado su satisfacción por la colaboración con la Fundación Casa de Alba, "una de las colecciones privadas más prestigiosas del mundo", y ha señalado que la proyección exterior de los fondos del museo constituye una de sus principales líneas de actuación. "Hoy devolvemos una pequeña parte de la generosidad con la que la Fundación Casa de Alba contribuye a las iniciativas del Bellas Artes de València", ha indicado.

Por su parte, Romero Sánchez-Arjona ha explicado que la Casa de Alba mantiene vínculos de cooperación con diversas instituciones culturales

españolas. En este sentido, ha subrayado que el intercambio de piezas con el Museo de Bellas Artes de València, "tanto a través del préstamo de obras para la exposición 'Rubens: el florecimiento de un genio', como acogiendo en Liria la obra invitada de Daniel Seghers, contribuye a enriquecer el contenido del Salón de Arte Flamenco del Palacio de Liria".

Asimismo, Romero ha explicado que esta iniciativa marca el inicio de una relación de colaboración con el Museo de Bellas Artes de València y ha expresado su confianza en que la exposición dedicada a Rubens será un "gran éxito de público y crítica".

Desde la institución valenciana han subrayado su labor para difundir su colección propia en "instituciones de referencia" situadas fuera de la Comunitat Valenciana a través de estas itinerancias temporales. Así, obras del patrimonio artístico público valenciano se exhiben en espacios como la Galería de las Colecciones Reales, donde se presenta 'La piedad' de Gaspar Becerra, o el Museo Carmen Thyssen Málaga, que coge la muestra 'Los Ribalta y el barroco naturalista', con diez pinturas de Francisco y Juan Ribalata procedentes del MuBAV.

A estas actuaciones se suma ahora esta composición floral barroca, expuesta en el madrileño Palacio de Liria, que completa la programación de difusión externa del primer semestre de 2026.

Durante el segundo semestre del año, el Palacio Arzobispal de Sevilla presentará como 'Obra invitada' la 'Adoración del Niño Jesús', óleo sobre tabla realizada hacia 1510-1525 por el pintor renacentista valenciano Vicent Macip.

Finalmente, del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid albergará la exposición 'Los Ribalta y el barroco naturalista', tras su paso por Málaga.

PAISAJE CON ESCENA BÍBLICA

La pieza 'Guirnalda de flores con el Noli me tangere' presenta una cartela pétrea en cuyo medallón central figura un paisaje con la escena bíblica de la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, también conocida como 'Noli me tangere'.

Las ramas de hiedra, con sus hojas entrelazadas, sostienen el festón de flores inferior, del que se proyectan finos tallos con ramilletes de otras especies plasmadas con gran precisión: jacintos, tulipanes, jazmín, azahar, claveles y la característica rosa de contornos redondeados presente en la producción del artista. Tres mariposas, de minucioso acabado y diferente especie, animan este grupo floral.

Esta pintura, junto con otras dos composiciones de similares características de Seghers -con las escenas de la 'Adoración de los pastores' y la 'Asunción de la Virgen'-, perteneció al grabador valenciano Manuel Monfort Asensi (1736- 1805).

El pintor Daniel Seghers Daniel Seghers nació en Amberes, donde ingresó en la Guilda de San Lucas tras su formación con el pintor Jan Brueghel de Velours (Bruselas, 1568 - Amberes, 1625). En 1614, ingresó en la Compañía de Jesús bajo la tutela de Charles Scribani, provincial de los jesuitas en Flandes. Tras completar su noviciado, profesó sus votos definitivos en Bruselas en 1625 y ese mismo año se trasladó a Roma, donde residió hasta septiembre de 1627. A su regreso a Amberes, el artista vivió en la Casa Profesa de los jesuitas hasta su fallecimiento en 1661.