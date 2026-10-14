El Museo de Historia de València recorre la iconografía real a partir de la figura de Jaume I

Ya se puede visitar en el Museo de Historia de València la exposición "La imagen del rey Jaume I. De monarca a símbolo posmoderno", - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de València presenta la exposición 'La imagen del rey Jaume I. De monarca a símbolo posmoderno', que recorre la figura y la iconografía real con motivo del 750 aniversario del fallecimiento del monarca.

La muestra, comisariada por el historiador Federico Martínez Roda, se centra en tres períodos distintos: la época foral, la Renaixença y la época actual.

De las tres etapas se presentan obras y piezas de gran valor artístico y patrimonial entre ellas sellos, pergaminos y libros de la Catedral de València, los esbozos y primeros proyectos diseñados para la escultura del rey ubicada en el Parterre, aportados por el Archivo Histórico Municipal de València, y los fondos de la Biblioteca Serrano Morales.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de Vaència, José Luis Moreno, ha asistido a la apertura de puertas de la exposición, que puede visitarse hasta el 7 de febrero de 2027. El horario de visitas es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.