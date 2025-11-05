El Museu de les Ciències aborda la relación entre ciencia y deporte para servir de "motivación" a los jóvenes en la conferencia 'Reescribiendo el deporte' de Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona. - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València aborda este miércoles la relación entre ciencia y deporte con una charla impartida por Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona en el departamento de Ingeniería de Sistemas e Industriales, con el objetivo de servir de "motivación" a los jóvenes y "abrir camino para entrar a la ciencia".

Así lo detalla en declaraciones a Europa Press Televisión el propio Valerdi, que ofrece la conferencia 'Reescribiendo el deporte', de libre acceso y dentro del ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta', del programa especial por el 25 aniversario del Museu de les Ciències.

Valerdi explica que en su conferencia presenta el programa 'La ciencia del fútbol', "de matemáticas y de ciencias, pero a través del fútbol", que emplean en Estados Unidos para "inspirar" a los jóvenes y mostrarles "la conexión a las matemáticas y la conexión a la física y la ciencia, pero a través del deporte y así es mucho más interesante y más divertido".

En este sentido, cree que puede servir de "motivación" para niños y niñas de entre 8 y 10 años y para "abrirles el camino para entrar a la ciencia, entrar a la ingeniería, pero también aprender cómo usar los datos para tomar mejores decisiones como adultos".

Al respecto, el profesor señala que si se aprende a medir cosas del cuerpo humano, también se puede aprender a prevenir lesiones o a optimizar los entrenamientos de los deportistas; así como destaca la importancia de la tecnología en el deporte.

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS EN LA VIDA COTIDIANA

En su intervención en la ponencia, Ricardo Valerdi plantea que es posible descubrir la ciencia que hay detrás de una competición deportiva. Así, a través del lenguaje universal del deporte, Valerdi invita al público a explorar cómo la física, la biología, la psicología y la tecnología se entrelazan en cada jugada, cada estrategia y cada gol.

Así, muestra una forma "divertida, cercana y sorprendente" de entender los principios científicos que rigen no solo el terreno de juego, sino que es extensible a otros ámbitos de la vida cotidiana.

De esta manera, el profesor Valerdi recalca que la ciencia está presente en todo lo que hacemos: desde la toma de decisiones hasta la innovación que impulsa el futuro, haciendo de la ciencia algo cercano, accesible y aplicable a la vida.

La siguiente cita del ciclo 'El futuro a ciencia cierta' será el jueves 6 de noviembre con la participación de Ana Díaz, ingeniera aeronáutica e investigadora de la NASA que impartirá la conferencia 'Astronautas del futuro'. El ciclo de conferencias comenzó este lunes 3 de noviembre con la experta en tendencias de futuro Silvia Leal, que habló sobre la evolución y futuro de las IA.

Todas las conferencias comienzan a las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía y son de libre acceso hasta completar aforo. También pueden seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.