El Museu de les Ciències acoge el lunes una conferencia sobre cómo se intenta fabricar materia oscura en el laboratorio

La Ciutat de les Arts i les Ciències en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), CSIC-Universitat de València, celebra por octavo año el Día de la Materia Oscura con la conferencia 'Tratando de crear materia oscura en el laboratorio: el LHC del CERN como una ventana al universo profundo', impartida por la doctora Emma Torró, investigadora del IFIC, que tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía.

La cosmología moderna revela que la materia a la que estamos acostumbrados, formada por átomos, representa sólo una pequeña parte de los ingredientes del universo. El 25 por ciento de la energía del cosmos está depositada en una sustancia a la que llamamos "materia oscura", y un "sorprendente" 70% está formado por algo "más misterioso todavía": "energía oscura".

Ambas sustancias son invisibles y aparentemente nos atraviesan sin que las notemos, pero podemos saber que están ahí por los efectos de su gravedad, ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Cada año, el 31 de octubre, la comunidad científica celebra los avances en el estudio de esta 'mayoría invisible' de nuestro cosmos, y por eso los científicos han bautizado ese día como el Día de la Materia Oscura.

Desde 2017, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), un centro mixto de la Universitat de València (UV) y el CSIC, se suman a la celebración de este día con actividades de divulgación para el público general cuyo objetivo es que "todo el mundo pueda aprender un poco sobre este 95% del universo que aún es tan desconocido".

En su conferencia, la doctora Torró detallará cómo se está intentando fabricar materia oscura en el LHC, el gran acelerador de partículas del CERN. "Si la materia oscura está formada por partículas, como la materia a la que estamos acostumbrados, estas partículas deberían poder crearse en los aceleradores de partículas", han apuntado.

La idea de los investigadores del CERN es utilizar esta máquina, que ya lleva más de 15 años en funcionamiento, para producir e identificar estas partículas. Si lo consiguen estarían dando respuesta a "una de las grandes preguntas de la cosmología: ¿de qué está hecha la materia oscura?".