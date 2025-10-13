El Museu de les Ciències explora el futuro de la IA, la ciencia en el deporte y misiones espaciales

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València se convertirá, del 3 al 6 de noviembre, en un punto de encuentro para descubrir hacia dónde va la inteligencia artificial (IA), la ciencia que hay en el deporte y cómo serán los astronautas que llegarán a Marte gracias al ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta', que forma parte de la programación especial por el 25 aniversario del centro.

Todas las conferencias comenzarán a las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía y son de libre acceso hasta completar aforo. También podrán seguirse en directo a través del canal de You Tube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El lunes 3 de noviembre Silvia Leal, experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial, asesora del Global Forum on Technology de la OCDE en el grupo de trabajo vinculado a la realidad inmersiva y de la Comisión Europea en proyectos de digitalización, impartirá la conferencia 'Las IA del futuro'.

En su intervención, Leal, que ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas más influyentes de España, repasará la evolución de la IA y el desarrollo cuántico en nuestra sociedad desde los últimos años hasta la actualidad, explicando cómo están transformando nuestra sociedad y de qué manera se pueden integrar en nuestra vida diaria.

La siguiente cita será el miércoles 5 de noviembre con Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona en el departamento de Ingeniería de Sistemas e Industriales.

El experto mostrará en su charla 'Reescribiendo el deporte' la relación directa que hay entre la ciencia y el fútbol, una forma divertida de impartir los principios científicos a través del lenguaje universal del deporte que puede ayudarnos a comprender los retos de la sociedad actual.

El jueves 6 de noviembre, Ana Diaz, ingeniera aeronáutica e investigadora de la NASA, con su conferencia 'Astronautas del futuro' abordará los desafíos de la exploración espacial y cómo se desarrollan los trajes espaciales para futuras misiones a Marte.

Entre sus principales aportaciones, destaca su interés por atender el bienestar mental de las tripulaciones y el desarrollo del 'SmartSuit', un innovador traje espacial con robótica blanda y tecnología autorreparable, diseñado para mejorar la movilidad de los astronautas en futuras misiones a Marte.