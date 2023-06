Náquera dice que no prohíbe usar señas LGTBI pero seguirá el protocolo de banderas en edificios municipales

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Náquera (Valencia) ha negado este miércoles que prohíba el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los distintos espacios públicos de la localidad, pero ha reiterado que seguirá el protocolo de banderas en los edificios municipales "tal y como se cumple en otras instituciones".

Así lo ha indicado en un comunicado del equipo de gobierno local, formado por Vox y PP, ante la polémica surgida por el acuerdo suscrito entre ambas formaciones, entre cuyos puntos incluye que promocionará los valores constitucionales y, "según el cumplimiento de la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

Vox ha sido la fuerza más votada en el municipio en las elecciones del 28 de mayo, con cuatro concejales, y el alcalde es su candidato, Iván Expósito, que ha sumado los tres ediles del PP.

Ante la polémica, el equipo de gobierno defiende que ese punto 15 del acuerdo "tiene como objeto mantener una autonomía política" en el consistorio y asegura que apoya "rotundamente" a todos los vecinos de Náquera "ya que, según el artículo 14 de la Constitución, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

El PSPV de la localidad, que también obtuvo tres ediles, ha promovido una iniciativa, de forma "amistosa" y "pacífica", en la que hacen un llamamiento al vecindario de la localidad para que coloque banderas LGTBIQ+ en sus balcones, terrazas o ventanas, en rechazo a esa medida.

"Fue una sorpresa leer algunas de estas expresiones --en el acuerdo de gobierno-- que sirven para buscar la división", ha asegurado la concejal socialista, Rebeca Ibáñez, en declaraciones a Europa Press Televisión. La edil espera que esta iniciativa sea secundada por muchos vecinos para mostrar el carácter "acogedor" de esta localidad.

Ibáñez considera que el hecho de mostrar banderas LTGBIQ+ es una forma de "reivindicar libertad, igualdad y que todos tenemos derecho a existir" y por ello lamenta que no colocar estos distintivos sea un punto "específico y principal" en "las líneas que tienen que regir" este gobierno municipal.

"Nosotros entendemos que debe haber otras muchas prioridades. Sabíamos, por antecedentes, que no iban a querer poner la bandera pero no pensábamos que para Vox y el Partido Popular iba a ser algo tan fundamental, tan prioritario a la hora de regir un pueblo, como para ponerlo como uno de los puntos de su pacto", ha recalcado.

En este sentido, Ibáñez ha recordado que esta bandera se lleva colgando desde el año 2011, para celebrar el Día del Orgullo, cuando entró a gobernar un partido independiente, en coalición con el Partido Socialista.

"NO TODOS SOMOS GAIS"

Algunas vecinas de este municipio valenciano han lamentado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que la polémica genere un "enfrentamiento" entre las personas. "Unos están a favor, otros en contra; unos lo ven bien y otros no. Para mí es como retroceder al pasado. A cada uno hay que dejar su libertad, para no enfrentar a la gente, y así se enfrenta a la gente y volvemos a 70 años atrás y no estamos por la labor de esto (...) No soy partidaria de las banderas, cada uno la lleva en el corazón", ha dicho una de ellas.

Otra ha defendido que lo que se debe hacer es "respetar la ley". "En este pueblo se respeta a las personas homosexuales; también está claro que vivimos muchos heterosexuales. ¿Nos va a tocar hacer una bandera para nosotros?", se ha preguntado y ha afirmado que una bandera "lo que representa es el respeto".

A su juicio, es "adecuado" que se celebre el Día del Orgullo pero cuestiona "tener una bandera LGTBI meses y meses colgada en un balcón municipal, cuando hay leyes que prohíben en todas las administraciones públicas colgar banderas que no sean las legales". "Tampoco creo que se haya cometido ningún delito porque en Náquera todos no somos gais. La bandera de España también cubre al colectivo LGTBI", ha defendido y ha pedido "no polemizar con cosas que son banales, hay otros problemas más serios".

Una última de ellas, se ha pronunciado en este sentido: "Hoy en día hay respeto por la gente que es gay o lesbiana", pero cree que la bandera "no es necesaria" porque la española "ya lo cubre todo".